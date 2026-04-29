Teroristički napad u Londonu: Povrijeđena dva Jevreja u napadu nožem

Teroristički napad u Londonu: Povrijeđena dva Jevreja u napadu nožem

Vesna Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Dvojica muškaraca jevrejskog porijekla izbodena su nožem u srijedu u naselju Golders Grin na sjeveru Londona, a britanska policija saopštila je da incident tretira kao teroristički akt.

london Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Povrijeđeni muškarci, jedan u sedamdesetim i drugi u tridesetim godinama, prevezeni su u bolnicu i nalaze se u stabilnom stanju, saopštila je londonska policija.

Policija je uhapsila 45-godišnjeg muškarca osumnjičenog za pokušaj ubistva, nakon što je, prema navodima istražilaca, tokom hapšenja pokušao nožem napasti i policijske službenike. U incidentu nijedan policajac nije povrijeđen.

Prema navodima jevrejske sigurnosne organizacije "Šomrim", osumnjičeni je viđen kako trči ulicom naoružan nožem i pokušava ubosti prolaznike.

Iz ove organizacije navode da su njihovi članovi odmah reagovali, dok je policija po dolasku na mjesto događaja upotrijebila elektrošoker kako bi savladala napadača.

Na društvenim mrežama pojavili su se i videosnimci koji navodno prikazuju trenutak hapšenja osumnjičenog.

Istragu su preuzeli specijalni timovi za borbu protiv terorizma, koji utvrđuju motive napada, identitet osumnjičenog i eventualne veze sa ekstremističkim grupama.

Veliki dio ulice nakon napada bio je blokiran jakim policijskim snagama, dok su na terenu bila brojna vozila hitne pomoći i policijski helikopter.

Jevrejska zajednica u Londonu posljednjih sedmica bila je meta više incidenata. Prošlog mjeseca u Golders Grinu zapaljena su četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju jevrejskoj humanitarnoj organizaciji, zbog čega su optužene četiri osobe.

Nekoliko sedmica kasnije uslijedili su i napadi na lokalnu sinagogu i bivše prostorije jedne dobrotvorne organizacije.

Britanski premijer Kir Starmer opisao je napad kao "potpuno zastrašujući" i zahvalio lokalnim službama i policiji na brzoj reakciji.

"Svi moramo biti apsolutno jasni u našoj odlučnosti da se obračunamo sa svakim od ovih prekršaja, kojih smo u posljednje vrijeme, nažalost, vidjeli previše", rekao je Starmer u britanskom parlamentu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

  Oglasio se i Odbor britanskih Jevreja, navodeći da sarađuje sa policijom kako bi se utvrdile sve okolnosti napada.

U međuvremenu, izraelski predsjednik Isak Hercog poručio je da je užasnut napadom, ističući da nijedan Jevrejin ne bi smio biti meta zbog svoje vjere.

"Ovo je neprihvatljiva situacija. Britanska vlada i vlasti moraju preduzeti hitne mjere prije nego što dođe do novog antisemitskog napada", poručio je Hercog.

Tagovi

London napad terorizam Jevreji

