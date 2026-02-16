logo
Voz u Švajcarskoj zbog lavine iskočio iz šina, povrijeđeno pet putnika

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Najmanje petoro ljudi povrijeđeno je kada je voz iskliznuo iz šina u kantonu Vale, na jugozapadu Švajcarske, saopšteno je iz lokalne policije.

Voz u Švajcarskoj zbog lavine iskočio iz šina Izvor: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

U objavi na društvenim mrežama, policija Valea je saopštila da je voz, koji je saobraćao od Gopenštajna do Hohtena, iskliznuo iz šina jutros oko 7.00 časova po lokalnom vremenu.

Policija je saopštila da je u trenutku nezgode u vozu bilo 29 ljudi. Jedan povrijeđeni putnik prevezen je u bolnicu u Sionu, dok su ostale četiri osobe zbrinute na licu mjesta. Svi putnici su evakuisani.

"Prema preliminarnim nalazima, lavina je blokirala dio željezničke pruge neposredno prije nego što je voz prošao", navodi se u saopštenju policije.

Švajcarske federalne željeznice /SBB/ objavile su prekid saobraćaja između Gopenštajna i Brika.

Pruga je trenutno zatvorena i očekuje se da će prekid trajati najmanje do sutra u 5.30 časova.

Nove snježne padavine i oluje rezultirale su nanosima snijega u Valeu. Prema najnovijem biltenu švajcarskog Instituta za istraživanje snijega i lavina, lavine se mogu lako pokrenuti ili se pojaviti spontano u takvim uslovima, prenosi Sinhua.

Tagovi

Švajcarska voz

