Posmatranje zvijezda, kultura i pivo: Zašto Bavarska mora biti na vašoj listi za 2026. godinu

Bavarska nudi savršenu kombinaciju prirode, kulture i piva, sa festivalima tokom cijele godine, palatama pod zaštitom UNESCO-a i jedinstvenim posmatranjem zvijezda.

Izvor: Shutterstock/Andrew Mayovskyy

Najveća njemačka pokrajina nudi više nego što biste očekivali: novi Međunarodni park tamnog neba, lokalitete pod zaštitom UNESCO-a i festivale tokom svih 365 dana u godini.

Dok su umjetnost i kultura oduvijek bili dobar razlog za putovanje, sve više turista putuje u potrazi za jedinstvenom hranom, pićem i astroturizmom, posmatranjem zvijezda.

Ako izaberete pravo mjesto, ne morate da birate između svega toga, a upravo to Bavarska nudi.

"Ova pokrajina ima sve, prirodu, kulturu, gradove i šarmantna sela,“ kaže Klaudia Mičel, partner i menadžer mreže u Turističkoj organizaciji Bajerna, za Euronews Travel na sajmu ITB u Berlinu.

"Uvijek se nešto dešava. Čak i zimi, možete uživati u festivalima i tradicionalnim događajima.“

Posmatranje zvijezda bez svjetlosnog zagađenja

Poznata po prirodnim ljepotama, Bavarska privlači posjetioce zbog Bavarskih Alpa i Bavarske šume.

U posljednjih nekoliko godina turisti su otkrili dodatnu pogodnost pešačenja u prirodi: daleko od gradskih svjetala, nebo je savršeno za posmatranje zvijezda.

Pokrajina je i zvanično unapredila iskustvo posjetilaca. 2025. godine Bavarski park prirode i Nacionalni park Bavarska šuma proglašeni su Međunarodnim rezervatom tamnog neba, nakon što je država radila na smanjenju svjetlosnog zagađenja.

"Tamo je tako malo svjetla da je pravo uživanje, kao da gledate pravo zvjezdano nebo, gotovo bez ometanja gradske rasvjete,“ dodaje Mičel.

Bavarska kultura kroz pivske šatre

Čak i oni koji nikada nisu bili u Njemačkoj čuli su za glavni grad Bavarske, Minhen i čuveni Oktoberfest. Grad je poznat po ljubavi prema pivu, koje je najbolje doživjeti dok nosite tradicionalnu odjeću, poput dirndla ili lederhosena.

Bavarska arhitektura

Izvor: Shutterstock/Mikalai Nick Zastsenski

"Nije u pitanju samo predstava za turiste, lokalci zaista idu tamo,“ objašnjava Mičel.

"Postoji posebna atmosfera između domaćih i turista, kao da se zaista uronite u bavarsku kulturu. Možete sjediti za velikim stolovima, upoznavati ljude i razgovarati, to su uspomene koje ljudi ponesu kući, pored prelijepih pejzaža i gradova", navodi on.

2026. godine, posjetioci mogu više saznati na izložbi Bayerische Landesausstellung u Frejungu, koja je ove godine posvećena muzici, istoriji plesova i lokalnim običajima.

Palate i UNESCO

Palate kralja Ludviga II u Bavarskoj proglašene su UNESCO-vom svjetskom baštinom, uključujući Neuschwanstein (inspiracija za Diznijev dvorac), kao i Linderhof, Schachen i Herrenchiemsee.

Dvorac Neuschwanstein

Izvor: Shutterstock/VadymaLavra

365 dana festivala

Iako je Oktoberfest najpoznatiji događaj, Bavarska nudi razne festivale tokom cijele godine, božićne pijace, ljetne manifestacije i događaje na otvorenom gdje možete uživati na pivskim klupama.

"Preporučujemo da posjetite Bavarsku tokom festivala, tada zaista možete doživjeti lokalnu kulturu. To je ono što čini Bavarsku posebnom, bavarski način života,“ zaključuje Mičel.

(EUpravo zato/euronews.com)