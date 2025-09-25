logo
Policija u akciji "Meta 5": Pretresi na 15 lokacija u više gradova

Policija u akciji "Meta 5": Pretresi na 15 lokacija u više gradova

Autor Dragana Božić
0

Policijski pretresi počeli su rano jutros na više lokacija na području Tešnja, Maglaja, Usore i u Tesliću s ciljem hapšenja osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresi na 15 lokacija u više gradova Izvor: Shutterstock

Riječ je o policijskoj akciji kodnog naziva "Meta pet" koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a dio aktivnosti obavlja se u saradnji sa MUP-om Republike Srpske.

Pretresi se vrše na 15 lokacija na području Tešnja, Maglaja, Usore i na jednoj lokaciji na području Teslića, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Aktivnosti se preduzimaju u saradnji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva i postupa se po naredbama opštinskih sudova u Zavidovićima i Tešnju. 

(Srna)

