Gradonačelnik Istočnog Sarajeva traži da se zaustave radovi na proširenju sarajevskog aerodroma

Planirani građevinski radovi na proširenju Međunarodnog aerodroma Sarajevo na području opštine Istočna Ilidža moraju biti zaustavljeni dok se ne utvrdi da li bi trebalo da budu izvođeni na teritoriji Republike Srpske ili FBiH, smatra Ćosić.

Izvor: Shutterstock

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić je naveo da se Gradska uprava zbog ovog problema obratila Vladi Republike Srpske, Inspektoratu, Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao i Ministarstvu saobraćaja i veza, te izrazio nadu da će ove institucije pravovremeno reagovati i u dogovoru sa ljudima iz FBiH zaustaviti radove.

On je naglasio da je ovaj problem rezultat nerada Savjeta ministara, koji je prije petnaestak godina osnovao Komisiju za utvrđivanje međuentitetske linije, ali ona nikada nije uradila svoj posao jer to nije odgovaralo FBiH.

Ćosić je naveo da će im sada, kada hoće da nešto urade na silu, biti rečeno "ne može" jer se prvo mora utvrditi međuentitetska linija.

Gradska inspekcija je, kaže, spremna da izađe na teren zajedno sa Republičkom inspekcijom da zaustavi radove, napomenuvši da opština Istočna Ilidža nije mogla da dozvoli da se presiječe saobraćajnica u Ulici Vasilija Grđića.

On je pojasnio da je Međunarodni aerodrom Sarajevo prije nekoliko dana obavijestio opštinu Istočna Ilidža da je dobio odobrenje za građenje od Ministarstva prostornog uređenja FBiH, kao i za postavljanje perimetarske ograde na području Istočne Ilidže.

Dodao je da su u odluci dostavili izvode iz zemljišnih knjiga iz FBiH u kojima se navodi da je zemljište evidentirano u tom entitetu.

S druge strane, naglasio je, postoje jasni podaci koji govore da je to zemljište definisano katastarskim parcelama katastra u opštini Istočna Ilidža i samim tim na teritoriji Republike Srpske.

"To je ono o čemu godinama govorim, a to je da entitetska linija između Sarajeva i Istočnog Sarajeva nije adekvatno utvrđena i da nam to stvara probleme", rekao je Ćosić.

Stanovnici Ulice Vasilija Grđića u opštini Istočna Ilidža, koja će biti blokirana zbog izvođenja radova na proširenju Međunarodnog aerodroma Sarajevo, protestovali su juče da bi izrazili nezadovoljstvo i od nadležnih zatražili da im se izgradi alternativni put.

Ukazano je i na problem koji imaju zbog linije razgraničenja koja nije tačno utvrđena, što stvara dodatne teškoće.