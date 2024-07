ZA ONE KOJI NE ŽELE DA ČEKAJU U REDOVIMA: Aerodrom Sarajevo uveo uslugu "brzog prolaza"

Po uzoru na mnoge evropske i svjetske aerodrome, od 1. jula je i putnicima koji koriste usluge Međunarodnog aerodroma Sarajevo, dostupna usluga brzog prolaza koja omogućava izbjegavanje čekanja u dugim redovima i brži prolaz do sigurnosne kontrole.

"Posebno nas raduje što smo omogućili i dodatne pogodnosti za putnike koji žele uživati u premium iskustvu korištenja naših usluga. Naime, putnicima je od danas omogućena i online kupovina vouchera za korištenje Salona poslovne klase na prvom spratu – CIP ili Premium salona poslovne klase, koji se nalazi na drugom spratu zgrade Terminala B. Za putnike koji kupe voucher za korištenje jednog od salona poslovne klase, Fast Track usluga je gratis! Plaćanje je moguće izvršiti samo online i to putem web stranice Međunarodnog aerodroma Sarajevo", saopšteno je .

Poznate su i cijene navedenih usluga: Fast Track 10 evra plus PDV, Salon poslovne klase – CIP 25,56 evra plus PDV, Premium salon 30,67 evra plus PDV.

Korištenje usluga je besplatno za djecu uzrasta od 0-2 godine, dok je za djecu uzrasta 2-12 godina cijena za sve usluge snižena za 50%.

