Radovan Višković preuzeo “Autoputeve RS”: Cilj ubrzanje izgradnje auto-puteva i povezivanje sa Srbijom

Radovan Višković, novoimenovani vršilac dužnosti direktora preduzeća “Autoputevi RS”, najavio je da će prioritet biti ubrzanje izgradnje auto-puteva u Republici Srpskoj i nastavak putnog povezivanja Banjaluke i Beograda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Višković je istakao da je ponosan što je, kao nekadašnji premijer, zajedno sa rukovodstvom Srpske i Srbije, bio jedan od pokretača putnog povezivanja dvije zemlje. Trenutno se radi na pravcima Vukosavlje–Brčko, Brčko–Bijeljina i Rača–Bijeljina, dok je naredni cilj pokretanje aktivnosti na ekonomski značajnoj dionici Doboj–Vukosavlje.

„Tako ćemo biti na tragu potpunog povezivanja Srpske i Srbije“, rekao je Višković, dodajući da će raditi i na projektima brzih puteva, naročito u pravcima Višegrad–Sarajevo i Bijeljina–Zvornik–Podromanija. Poseban fokus biće i na Hercegovinu, kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Višković je naglasio da iako je preduzeće “Autoputevi” jedno od najboljih u Srpskoj, postoje zastoji u realizaciji projekata, što je posljedica šire situacije u BiH i regionu. Planira da ubrza dinamiku radova kroz saradnju sa kineskim i drugim partnerima, te da obiđe sva gradilišta u narednim danima. Takođe, najavio je rad na unapređenju određenih zakonskih rješenja.

Dosadašnji vršilac dužnosti direktora Nedeljko Ćorić izjavio je da iza sebe ostavlja dobro organizovano preduzeće i izrazio uvjerenje da će Višković uspješno voditi firmu zahvaljujući svom iskustvu i znanju.

Primopredaja dužnosti održana je danas u prostorijama “Autoputeva” u Banjaluci, uz prisustvo članova uprave i Komisije za primopredaju.