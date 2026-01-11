Digitalni detoks ili samo još jedan biznis? Kako "pauza od ekrana“ postaje globalna industrija vrijedna milijarde

Sve veći broj ljudi plaća ogromne sume da bi se distancirao od tehnologije, ali istraživanja pokazuju da komercijalni digitalni detoks često mijenja samo površinske navike, dok osnovni obrasci ponašanja ostaju isti.

Izvor: irill Chubotin / Zuma Press / Profimedia

Isključivanje iz digitalnog svijeta danas može biti prilično skupo.

Slično kao što je devedesetih godina nastao "bum" sa prestankom pušenja, industrija digitalnog detoksa, koja uključuje hardver, aplikacije, telekomunikacije, usluge na radnom mestu, wellness apartmane i turizam, danas je globalni biznis sam za sebe.

Ljudi su sve spremniji da plate kako bi se distancirali od tehnologija koje ih čine "zarobljenima". Procjene pokazuju da tržište digitalnog detoksa trenutno vrijedi oko 2,7 milijardi dolara, sa predviđenim udvostručenjem do 2033. godine.

Proizvođači minimalističkih telefona poput Light Phone, Punkt, Wisephone i Nokia nude jednostavne telefone po premium cijenama, dok aplikacije za blokiranje sadržaja, kao što su Freedom, Forest, Offtime i RescueTime, pretvaraju ograničenja u profitabilan biznis.

Turističke kompanije, poput Unplugged, šire se nudeći smještajne jedinice bez tehnologije širom Velike Britanije i Španije, reklamirajući ih kao luksuzno iskustvo.

Međutim, istraživanja ukazuju da komercijalizovani digitalni detoks često rijetko mijenja osnovne digitalne navike.

Studija Kvina Hoanga sa Univerziteta u Lestеру i Univerziteta Lankaster pokazuje da korisnici češće koriste alate za samodisciplinu, blokatore aplikacija i minimalističke telefone -samo kao privremenu pauzu, umjesto da se stvarno oslobode digitalnih navika.

Kratkoročni rezultati pokazuju da su obrasci ponašanja učesnika uglavnom ostali nepromijenjeni.

Neki su čak opisivali ciklus u kojem svaki povratak digitalnom svijetu podstiče eksperimentisanje sa novim alatima, učvršćujući njihovu zavisnost od komercijalnog ekosistema.

Sofija, jedna od učesnica studije, izrazila je želju za povratkom starih telefona sa punom tastaturom.

"Koristila bih jedan od njih do kraja života kad bih mogla", rekla je. Istraživači zaključuju da individualizovane intervencije u digitalnom detoksu često daju mješovite i kratkotrajne efekte, dok privremeni osjećaj olakšanja vodi brzom povratku ekranima.

Inicijative i zajednički pristupi

Iako se digitalni detoks često doživljava kao zapadnjački trend, tržište u Azijsko-pacifičkom regionu bilježi najbrži rast.

Tamo se takođe razvijaju i nekomercijalni pristupi, kao što su smjernice o korišćenju telefona u japanskim gradovima i zajedničke večernje pauze u Indiji, koje podstiču stanovnike da na određeno vrijeme isključe uređaje. Slične inicijative, poput zabrane korišćenja telefona u školama u Južnoj Koreji, pokazuju da se digitalne navike mogu mijenjati i sistemski, a ne samo individualno.

Komercijalna industrija detoksa uspješno prodaje lična rješenja, dok su sistemska rješenja teža za implementaciju.

Istraživači preporučuju da tehnološke kompanije preuzmu odgovornost i smanje distrakcije, a da vlade uče iz inicijativa koje kombinuju pravila i zajedničku podršku.

Kako se zaštititi od zamki digitalnog detoksa?

Ako želite da smanjite digitalno preopterećenje, obratite pažnju:

Budite oprezni sa aplikacijama, agencijama i uređajima koji obećavaju da će riješiti problem umjesto vas - vaše navike će vjerovatno ostati iste.

Tražite solidarnost i podršku zajednice, a ne samo proizvode. Djelovanje u grupi, kao što su zajedničke večernje pauze, povećava šanse za uspjeh.

Naučite da uživate u dosadi i iskoristite to vrijeme kreativno ili za odmor, umjesto da posegnete za telefonom.

Duboka dosada, kako je primijetio Martin Hajdeger, otvara prostor za refleksiju i može biti izuzetno korisna.

