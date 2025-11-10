Tehnologija sa daljinskim upravljanjem: Kako farmeri pomjeraju granice pašnjaka putem mobilne aplikacije

Na evropskim pašnjacima, stoka se tradicionalno kreće u ograđenim prostorima, omeđenim kilometrima žice i električnim impulsima. Ali šta ako te ograde nestanu?

Izvor: Bilanol/Shutterstock

Ideja o virtuelnim ogradama za stoku, koje fizičke prepreke zamenjuju digitalnim granicama, posljednjih godina postaje sve popularnija širom svijeta. Sve veći broj evropskih zemalja odobrava ovu tehnologiju koja menja način na koji farmeri upravljaju stadima stoke.

U Norveškoj, startap Nofence razvio je ogrlice sa GPS sistemom koje stvaraju digitalne granice i drže životinje tačno tamo gdje farmer želi, bez ijednog metra žice. Virtuelne granice mogu se promijeniti u svega nekoliko sekundi, putem mobilne aplikacije.

Kada se životinja približi nevidljivoj granici, ogrlica emituje tihi zvučni signal, a ako ga ignoriše, slijedi blagi električni impuls. Vremenom, životinje nauče da reaguju na zvuk i ostaju unutar bezbjednog prostora, objašnjavaju iz kompanije.

Ove solarne ogrlice omogućavaju poljoprivrednicima da upravljaju stadima daljinski, definišu pašnjake i pomjeraju granice putem mobilnog telefona. Prema Nofenceu, to farmerima štedi vrijeme i fizički rad koji bi inače trošili na popravku ograda, a istovremeno smanjuje i potrebu za dodatnom ishranom stoke.

Virtuelne ograde, kažu stručnjaci, mogu da se koriste i tamo gdje fizičke ograde nisu moguće, u močvarama, stjenovitim predjelima ili gustoj vegetaciji.

"Virtuelno ograđivanje omogućava da se ispaša sprovede na mnogo većoj površini nego ranije, uključujući i zemljište koje nije pogodno za proizvodnju usjeva namijenjenih ljudskoj ishrani", kaže Lote Valund, istraživačica na švedskom institutu RISE Research Institutes of Sweden, koja proučava ovu tehnologiju od 2019. godine.

Dobrobit životinja u fokusu

Iz Nofencea poručuju da im je cilj da pomognu farmerima da donose bolje odluke o upravljanju stadima.

"Naš proizvod prikuplja podatke koji će dugoročno omogućiti optimizaciju ispaše i boljeg upravljanja životinjama", rekao je finansijski direktor kompanije Lars Kvaalen za Euronews Next.

Što se tiče dobrobiti životinja, u kompaniji tvrde da su električni impulsi koje koristi njihov sistem "mnogo blaži" od tradicionalnih električnih ograda koje se već decenijama koriste u svijetu.

Ilustracija: Krave u toru

Izvor: Ryzhkov Oleksandr/Shutterstock

Prema njihovim podacima, čak 96 odsto interakcija između stoke i granice vremenom se odvija samo na osnovu zvučnog signala, bez potrebe za impulsom.

U studiji iz 2022. godine, Valund je analizirala nivo stresa kod životinja koje koriste virtuelne ograde i nije pronašla povećanje nivoa kortizola, hormona stresa, u poređenju sa životinjama u klasičnim ogradama.

"Rezultati ne pokazuju razliku u ponašanju ni u stresu životinja u odnosu na tradicionalne električne ograde", rekla je Valund, uz napomenu da su dalja istraživanja i dalje potrebna da bi se osigurao visok nivo dobrobiti životinja.

"Važno je precizno definisati funkcionalnost sistema, jer ako je pogrešno dizajniran, može biti štetan za životinje. Na primer, životinje moraju imati dovoljno vremena da reaguju na zvučni signal pre nego što sledi impuls", dodala je ona.

Tehnologija sa ograničenjima

Iako Nofence ima ambiciju da virtuelno ograđivanje postane standard u stočarstvu, istraživači upozoravaju da ono ne može u potpunosti da zamijeni žičane ograde, zbog ograničenja u trajanju baterije, GPS signalu i mobilnoj povezanosti.

"Ovaj sistem ne bi trebalo da bude jedino rješenje za upravljanje ispašom. Za neke farmere biće savršeno funkcionalan, dok će drugima služiti kao dopuna postojećim metodama", kaže Valund.

Više od 7.000 farmi trenutno koristi Nofence ogrlice, većinom u Norveškoj, a tehnologija se širi i na tržišta Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

I dok mnoge evropske zemlje još uvijek ne dozvoljavaju ovu praksu, Španija, Holandija, Norveška, Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo već su je odobrile.

Švedska je 2018. godine zabranila virtuelne ograde zbog brige o dugoročnoj dobrobiti životinja, ali je nedavno najavila da će ih od naredne godine legalizovati za goveda i ovce. Slično planira i Danska, koja će dozvoliti njihovu upotrebu za goveda.

"Sada nismo prva zemlja koja to čini, ali smo među prvima. Očekujem da će se uskoro otvoriti dijalog među državama o primjeni ove tehnologije", rekla je Valund.

(EUpravo zato/Euronews)