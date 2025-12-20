logo
Pet tehnoloških dostignuća koja su obilježila 2025. godinu: Svemir sve dostupniji, televizori sve bolji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Tehnologija i nauka posljednjih godina razvijaju se brže nego ikada ranije.

smart city Izvor: Shutterstock

Ono što je do juče djelovalo kao daleka budućnost, danas postaje dio svakodnevice - od vještačke inteligencije i svemirskih misija, do naprednih čipova i pametnih uređaja.

Godina 2025. posebno se izdvojila po nizu događaja i dostignuća koja su imala snažan globalni uticaj i najavila nove promjene u načinu na koji živimo i radimo.

Izdvajamo pet tehnoloških dostignuća koja su obilježila 2025. godinu.

1. Kina napravila veliki iskorak u proizvodnji naprednih čipova

Jedan od najpraćenijih tehnoloških događaja u 2025. godini zabilježen je u oblasti poluprovodnika. Kina je predstavila važne istraživačke pomake i prototipska rješenja vezana za EUV litografiju, tehnologiju ključnu za proizvodnju najnaprednijih računarskih čipova.

Iako ova tehnologija još nije u fazi široke industrijske primjene, stručnjaci ocjenjuju da se radi o ozbiljnom koraku ka smanjenju tehnološke zavisnosti i jačanju domaćih kapaciteta u jednom od najvažnijih sektora savremene industrije.

2. Svemir sve manje rezervisan samo za države

Godina 2025. dodatno je potvrdila trend komercijalizacije svemira. Sve veći broj privatnih kompanija učestvuje u razvoju satelitskih sistema, tehnologija za upravljanje orbitalnim otpadom i planova za buduće komercijalne svemirske objekte. Ovi projekti pokazuju da svemir postaje važan ekonomski i tehnološki prostor, sa direktnim uticajem na komunikacije, navigaciju i naučna istraživanja na Zemlji.

3. Veliki napredak u kvalitetu slike i tehnologiji ekrana

Tokom 2025. godine proizvođači televizora i ekrana predstavili su novu generaciju uređaja sa znatno unaprijeđenom svjetlinom, kontrastom i preciznošću boja. Poseban fokus stavljen je na unapređenje OLED i HDR tehnologija, čime je postignut realističniji prikaz slike. Ova godina se u tehnološkoj industriji često opisuje kao važna prekretnica u razvoju prikaznih tehnologija.

4. Povratak interesovanja za proširenu realnost i pametne naočale

Proširena realnost u 2025. godini ponovo je dospjela u fokus velikih tehnoloških kompanija. Predstavljeni su novi koncepti i rane verzije pametnih naočala koje omogućavaju prikaz digitalnih informacija u realnom okruženju. Iako ova tehnologija još nije masovno prisutna, analitičari smatraju da ona predstavlja važan korak ka novom načinu korištenja digitalnih sadržaja bez klasičnih ekrana.

5. Pojačani globalni razgovori o pravilima za vještačku inteligenciju

Osim tehničkih inovacija, 2025. godinu obilježili su i intenzivni međunarodni razgovori o regulaciji vještačke inteligencije. Na globalnim skupovima politički lideri, naučnici i tehnološke kompanije pokušali su da usaglase osnovna pravila za odgovoran razvoj i primjenu AI tehnologija, s ciljem da se iskoriste njene prednosti, ali i umanje potencijalni rizici po društvo.

Iako se ova dostignuća odnose na različite oblasti, zajedničko im je to što jasno pokazuju koliko tehnologija oblikuje savremeni svijet. Godina na čijem smo izmaku potvrdila je da će inovacije i naučni napredak i dalje imati presudan uticaj na ekonomiju, politiku i svakodnevni život.

Tagovi

Tehnologija 2025. osvrt nauka napredak

