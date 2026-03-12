Tržište retro tehnologije u 2026: Stari mobilni telefoni dostižu rekordne cijene

Retro telefoni postali su traženi kolekcionarski predmeti, a modeli poput Nokije 8110 ili Motorole Razr dostižu iznenađujuće visoke cijene.

U 2026. godini, fioke sa zaboravljenim tehnološkim otpadom postale su pravi mali sefovi. Telefoni koje danas smatramo zastarjelim proživljavaju "drugu mladost", ali ne zbog puke nostalgije, već zbog ozbiljnog kolekcionarskog tržišta koje ne žali novac za raritete.

Sve veća popularnost retro tehnologije pretvorila je stare telefone u dragocene predmete čije cene često premašuju sve razumne procjene.

Pravi primjer ovog fenomena je Nokia 8110, čuveni "banana" telefon iz filma Matrix. Nekada simbol modernog pravca, danas je pop-kulturna ikona za koju se plaćaju stotine evra. Sličnu sudbinu dele legendarna Motorola 8000x, koja je označila početak mobilne ere, kao i "neuništiva" Nokia 3310 čiji savršeno očuvani primjerci su danas prava rijetkost.

Vrijednost starog telefona ne određuje samo model, već i njegovo fizičko stanje. Kolekcionari traže uređaje bez ogrebotina i sa očuvanom originalnom bojom, ali je presudan faktor ipak kompletnost. Posjedovanje originalne kutije, punjača i uputstva za upotrebu može drastično podići cenu na aukcijama. Posebno su traženi modeli poput Motorole Razr V3 i prve generacije iPhone-a, koji simbolizuju ključne tačke u evoluciji dizajna i tehnologije.

Čak i specifični satelitski uređaji, poput Ericsson R290 modela, doživljavaju renesansu kao simboli ekskluzivnosti za one koji cijene robusnu tehnologiju prošlosti. Dok moderni uređaji postaju sve komplikovaniji, ljudi se vraćaju ovim starim mašinama zbog njihove jednostavnosti, legendarne pouzdanosti i baterije koja traje danima.

Ako negdje u kući imate staru Nokiu 8110 ili Motorolu Razr, sada je idealan trenutak da ih izvadite iz prašine. Čak i ako uređaj ne radi, njegova estetska vrijednost i rijetkost mogu biti dovoljni da vam donesu novac o kojem niste ni sanjali.