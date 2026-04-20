Banjaluka slavi Dan grada: Koncerti, torta i impresivna instalacija na Kastelu

Banjaluka se priprema za sedmodnevnu proslavu Dana grada.

Proslava Dana grada Banjaluka započela je Festivalom cvijeća, a nakon festivala očekuje nas niz dešavanja, koja će ovog puta biti priređena u predivnom ambijentu najstarijeg gradskog simbola – tvrđave Kastel.

"Već 20. aprila od 19.00 časova, Kastel će postati mjesto susreta, igre i pjesme. Proljećno druženje donosi toplu atmosferu, a posebnu čar ovoj večeri daće koncert Dječijeg hora „Vrapčići“", poručila je projekt menadžer Grada Milada Šukalo.

Kako je dodala, proslava se u prazničnom ritmu nastavlja i u utorak, 21. aprila kada će na Kastelu biti održana proslava Dana Grada uz veliku tortu i koncert grupe „Rok simfonija“.

"Svi zajedno pravimo jedan veliki defile koji će u 18.00 časova krenuti ispred zgrade Gradske uprave prema Kastelu. U tom momentu, od 18.00 časova na Kastelu počinje i koncert Rok simfonije. Pridružujemo se koncertu i od 19.00 časova nastavljamo rođendansku atmosferu uz veliku tortu sa našim građanima", precizirala je Šukalo uz poziv svim sugrađanima da budu dio defilea i ove proslave.

Poseban spektakl, kako navodi, biće instalacija iznenađenja na Kastelu.

"Centralna svečanost obilježavanja Dana grada zakazana je za srijedu, 22. april. Svečano obilježavanje započeće odavanjem počasti našim herojima, a planirano je polaganje vijenaca na više gradskih lokacija. Nakon toga u čast Dana našeg grada osim tradicionalnog svečanog prijema za delegacije, 22. aprila u Banskom dvoru biće održana i svečana akademija", objavila je Gradska uprava.

U večernjim časovima od 19.00 časova na tvrđavi Kastel očekuje vas muzički program za srce i dušu uz nastup Gradskog tamburaškog orkestra.

Pod sloganom „Tradicija u srcu“, 23. aprila publiku očekuje smotra kulturno-umjetničkih društava, koja će kroz igru i narodnu nošnju oživjeti duh nasljeđa i običaja.

Proslava se nastavlja i u petak, 24. aprila uz nastupe Vokalnog ateljea „MaMa Vox“ i grupe „Hab cure“.

Povodom Dana grada, panoramski autobus „Banj bus“, koji vozi do jednog od najposjećenijih banjalučkih izletišta Banj brda, biće dostupan svim sugrađanima i posjetiocima 22. aprila besplatno.

Banj bus, kao i u prethodnom periodu, saobraća od Tvornice obuće „Bema“ do spomenika na Banj brdu, i to od 09.00 do 20.00 časova, na svakih sat vremena, a u slučaju većeg broja posjetilaca, voziće na svakih pola sata.

