U četvrtak obustava saobraćaja u više ulica u centru Banjaluke

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
U više ulica u centru Banjaluke u četvrtak, 23. aprila, biće potpuno obustavljen saobraćaj zbog obilježavanja Dana grada.

Svjetleći leptiri iznad Gospodske Izvor: Slaven Petković - Mondo

Saobraćaj će biti obustavljen od 18.45 do 19.30 časova u Srpskoj ulici, na dijelu od spoja sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića i do spoja sa Ulicom Ivana Frane Jukića, saopšteno je iz Gradske uprave.

Obustava će biti od 19.00 do 20.30 časova u Ulici Teodora Kolokotronisa, na dijelu od kružnog toka od Ulice Patre do kružnog toka do Ulice Zdravka Čelara.

Za vrijeme obustave saobraćaj će regulisati i preusmjeravati pripadnici MUP-a Republike Srpske.

Banjaluka sutra obilježava 22. april - Dan grada i 81 godine od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu, dok je za četvrtak, 23. aprila, od 19.00 časova planiran svečani defile od Gradske uprave do tvrđave Kastel.

