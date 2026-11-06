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Vojska Srbije hitno podigla lovce zbog dojave o bombi: Presretnut putnički avion kompanije "Wizz air"

Vojska Srbije hitno podigla lovce zbog dojave o bombi: Presretnut putnički avion kompanije "Wizz air"

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Avioni Vojske Srbije presreli avion kompanije "Wizz air" zbog dojave o postavljenoj bombi.

Vojska Srbije hitno podigla lovce zbog dojave o bombi Izvor: YouTube/Printscreen/TangoSix/Profimedia

Ministarstvo odbrane Srbije oglasilo se hitnim saopštenjem zbog probijanja zvučnog zida danas oko 10.30 časova u Šumadiji zbog presretanja aviona kompanije "Wizz air" zbog dojave o postavljenoj bombi na letu Brisel - Sofija.

Lovačka avijacija Vojske Srbije je podigla dva borbena aviona koji su izvršili presretanje aviona, potom su ga ispratili do granice sa Bugarskom nakon čega su se vratili na aerodrom u Batajnici.

"Ministarstvo odbrane obavještava javnost da su snažni zvuci nalik detonacijama koji su danas oko 10.30 časova uznemirili građane Šumadije posljedica probijanja zvučnog zida od strane para aviona Vojske Srbije koji su podignuti radi presretanja aviona u kome se, prema dojavi, nalazila eksplozivna naprava. Riječ je o putničkom avionu kompanije 'Viz er' koji je letio na relaciji Brisel–Sofija.

Snage lovačke avijacije Vojske Srbije angažovane su po prijemu obavještenja Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), a u najvišem stepenu pripravnosti bio je i deo jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, kao i snage za traganje i spasavanje. Nakon presretanja putničkog aviona, njegove vizuelne identifikacije i praćenja do granice sa Republikom Bugarskom, avioni Vojske Srbije vratili su se na matični aerodrom u Batajnici. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije izražavaju žaljenje zbog uznemiravanja građana, ali ukazuju da je u ovakvim situacijama neophodno da avioni što prije izvrše presretanje", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

(Mondo)

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Vojska Srbije avion bomba

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Hvala što ste poslali vijest.

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