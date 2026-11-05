Hrvatska podigla ratni lovac 'Rafal': Presreli avion koji je emitovao signal za uzbunu

Hrvatski ratni lovac "Rafal" presreo avion finske avio-kompanije zbog dojave o bombi u letjelici.

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Hrvatski ratni avion "Rafal" rano jutros oko 8.40 časova presreo je putnički avion Airbus A320 finske avio-kompanije "Finnair" između Jastrebarskog područja i Karlovca, piše "Jutarnji list". Hrvatski lovac "Rafal" presreo je finski putnički avion zbog dojave da je postavljena bomba u putničkoj letjelici.

Avion finske avio-kompanije A320 ušao je u hrvatski vazdušni prostor u 8.34 časova, a letio je iz Helsinkija ka Rimu u Italiji. Nakon presretanja, hrvatski ratni avion pratio je finski avion sve do granice sa Italijom.

U tom trenutku reagovale su italijanske vazdušne snage za brzi odgovor iz istog razloga – zbog dojave i sumnje da je postavljena eksplozivna naprava u finskom civilnom avionu. Zasad nije poznato više detalja akcije presretanja.