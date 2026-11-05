logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvatska podigla ratni lovac 'Rafal': Presreli avion koji je emitovao signal za uzbunu

Hrvatska podigla ratni lovac 'Rafal': Presreli avion koji je emitovao signal za uzbunu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Hrvatski ratni lovac "Rafal" presreo avion finske avio-kompanije zbog dojave o bombi u letjelici.

Hrvatska podigla ratni lovac 'Rafal': Presreli avion koji je emitovao signal za uzbunu Izvor: Prezat Denis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatski ratni avion "Rafal" rano jutros oko 8.40 časova presreo je putnički avion Airbus A320 finske avio-kompanije "Finnair" između Jastrebarskog područja i Karlovca, piše "Jutarnji list". Hrvatski lovac "Rafal" presreo je finski putnički avion zbog dojave da je postavljena bomba u putničkoj letjelici.

Avion finske avio-kompanije A320 ušao je u hrvatski vazdušni prostor u 8.34 časova, a letio je iz Helsinkija ka Rimu u Italiji. Nakon presretanja, hrvatski ratni avion pratio je finski avion sve do granice sa Italijom.

U tom trenutku reagovale su italijanske vazdušne snage za brzi odgovor iz istog razloga – zbog dojave i sumnje da je postavljena eksplozivna naprava u finskom civilnom avionu. Zasad nije poznato više detalja akcije presretanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

avion Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ