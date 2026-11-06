Ilija Srdanović uspješno operisan: "Proteklo je bez komplikacija, uskoro u punoj akciji":

Prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović uspješno je operisao koljeno, poručivši da se uskoro vraća u akciju i obavezama oko formiranja nove Vlade čiji će prioritet biti vladavina prava.
Prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović objavio je na društvenim mrežama da je imao operaciju koljena.
"Operacija koljena protekla bez komplikacija. Hvala svima. Uskoro u punoj akciji! Pozdrav svima!", napisao je na Instagramu Srdanović.
Podsjećamo, Ilija Srdanović je nedavno izjavio da će prvi korak te liste kada formira Vladu biti uspostavljanje vladavine prava i naveo da je "još rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara".
"Prvi koraci nove Vlade Srbije biće vezani za vladavinu prava i preuzimanje najvažnijih upravljačkih mehanizama u izvršnoj vlasti, koje će da obezbijede jednakost za sve. Još je rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara. Tek kada dobijemo konačne rezultate izbora možemo da govorimo o tome", naveo je Srdanović ranije u razgovoru za Novu o novoj Vladi Srbije.
Kada je riječ o budućem premijeru i ministrima, rekao je da za te pozicije ima više kvalitetnih kandidata na listi, ali da je o tome još rano govoriti.