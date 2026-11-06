Ilija Srdanović uspješno operisan: "Proteklo je bez komplikacija, uskoro u punoj akciji":

Prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović uspješno je operisao koljeno, poručivši da se uskoro vraća u akciju i obavezama oko formiranja nove Vlade čiji će prioritet biti vladavina prava.

Izvor: Nenad Mihajlovic / AFP / Profimedia

Prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović objavio je na društvenim mrežama da je imao operaciju koljena.

"Operacija koljena protekla bez komplikacija. Hvala svima. Uskoro u punoj akciji! Pozdrav svima!", napisao je na Instagramu Srdanović.

Podsjećamo, Ilija Srdanović je nedavno izjavio da će prvi korak te liste kada formira Vladu biti uspostavljanje vladavine prava i naveo da je "još rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara".

"Prvi koraci nove Vlade Srbije biće vezani za vladavinu prava i preuzimanje najvažnijih upravljačkih mehanizama u izvršnoj vlasti, koje će da obezbijede jednakost za sve. Još je rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara. Tek kada dobijemo konačne rezultate izbora možemo da govorimo o tome", naveo je Srdanović ranije u razgovoru za Novu o novoj Vladi Srbije.

Kada je riječ o budućem premijeru i ministrima, rekao je da za te pozicije ima više kvalitetnih kandidata na listi, ali da je o tome još rano govoriti.