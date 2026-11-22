Lokalna policija u belgijskom gradu Zaventemu iskoristila je ogromnu popularnost nove video-igre "GTA VI" kako bi putem društvenih mreža i vizuala generisanih vještačkom inteligencijom poslala jasnu poruku mladima o bezbjednosti u saobraćaju i poštovanju zakona.

Izvor: Lokale Politie Zaventem

Dok milioni gejmera širom svijeta sa nestrpljenjem istražuju brze automobile i misije u novom nastavku kultnog serijala, belgijska policija odlučila je da ovaj globalni trend iskoristi za edukaciju i podsjećanje da video-igra i stvarni život nisu isto.

"Zaventem nije Vajs Siti (Vice City)", poručili su iz policije u objavi na društvenim mrežama, aludirajući na izmišljeni grad u kojem se odvija radnja novog nastavka serijala "Grand Theft Auto".

Iz policije ističu da pojedine stvari pripadaju isključivo virtuelnom svijetu, ali nikako javnim putevima, zbog čega su mladima uputili niz duhovitih, ali jasnih upozorenja. Tako su poručili da ulične trke nisu misija već prekršaj, dok policijska potjera u stvarnosti nije bonus nivo nego veoma loša ideja.

Osim bezbjednosti u saobraćaju, kampanja se osvrnula i na nasilje, kao i na poznati sistem u kojem policija u igri juri igrača. "Virtuelno oružje je u redu na vašem ekranu, ali ne i u stvarnom životu. Potjera sa pet zvjezdica je zabavna u igri 'GTA', ali mnogo manje zabavna u stvarnosti", naveli su iz policije.

Podsjećajući da saobraćajna pravila uvijek važe, čak i nakon višesatnog igranja u virtuelnom svijetu, belgijski policajci su poručili svima da slobodno uživaju u novoj igri, ali da u stvarnom životu ostanu bezbjedni i poštuju zakon. Kako navodi VRT, sličnim kampanjama inspirisanim igrom "GTA VI" pridružile su se i druge policijske uprave u Belgiji, poput policijske zone Hageland.