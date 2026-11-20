Šesti nastavak popularne igrice "Grent teft auto" je tokom prvog dana izlaska na tržište zaradio 3,79 milijardi dolara, što je najviše za bilo koji proizvod iz sektora zabave u istoriji.

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Navedeni iznos je zasnovan na pretpostavki kompanije "Rokstar" iz NJujorka o prodaji širom svijeta i to je skoro petostruko više od 800 miliona dolara koliko je peti nastavak igrice zaradio u prvih 24 časa tokom 2013. godine.

Kompanija "Rokstar" je saopštila da je prije samog objavljivanja prodato 32,5 miliona kopija što je rekord svih platformi.

Igrica je juče izašla u prodaji za "Plejstejšen pet" i "Iksboks" i prvo je predstavljena na Novom Zelandu i potom u ostalim zemljama zavisno od vremenske zone.

Šesto izdanje popularne igrice vrlo brzo je postalo globalni fenomen i prikupila je više objava na društvenim medijima od Svjetskog kupa, podaci su platforme "Vizibrejn".

Kritičari su, takođe pohvalili igricu.

"Rokstar" je u proteklih osam godina radio na razvoju igrice i odgađao je njeno pokretanje u dva navrata, prvi put 2025. godine i potom u maju ove godine.

Studio se našao na udaru hakera 2022. godine kada su ukrali snimak igrice i objavili ga na internetu.

Igrica se za sada neće pojaviti u Rusiji, Kini, Libanu i Kataru, prenosi AFP.