logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Politička kriza drma Belgiju: Premijer podnio ostavku, puklo zbog 10 milijardi evra

Politička kriza drma Belgiju: Premijer podnio ostavku, puklo zbog 10 milijardi evra

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Višemjesečni sukob unutar vladajuće koalicije oko budžetskih rezova i povećanja poreza doveo je do nove političke neizvjesnosti u Belgiji. Kralj Filip sada treba da odluči da li će prihvatiti ostavku premijera.

Politička kriza drma Belgiju: Premijer podnio ostavku, puklo zbog 10 milijardi evra Izvor: Nicolas Landemard / Le Pictorium / imago stock&people / Profimedia

Premijer Belgije Bart De Vever podnio je danas ostavku nakon što je razgovarao sa kraljem Filipom nešto više od sat i po u Kraljevskoj palati u Briselu, saopštila je palata.

Kako se navodi, kralj će sada razmotriti tu odluku i konsultovaće se sa stranačkim liderima različitih koalicionih partnera počev od sutra, prenosi VRT.

Kralj Filip je rekao da žali što tokom noćašnje debate u vladi nije postignut dogovor o budžetu i dodao da Belgija ne može sebi da priušti dugotrajnu političku krizu.

Takođe, on je pozvao sve strane uključene u razgovore o budžetu "da daju prioritet javnom interesu i spremnosti na kompromis". Kralj će ponovo primiti premijera u petak, navedeno je.

Ranije jutros, mediji su javili da belgijska vlada noćas ponovo nije uspjela da postigne dogovor o budžetu za narednu godinu, nakon čega je najavljeno da bi premijer mogao da podnese ostavku.

Vlada mjesecima raspravlja o rezovima u budžetu vrednim 10 milijardi evra i povećanju poreza. De Vever tvrdi da su te mjere neophodne kako bi se državne finansije držale pod kontrolom.

Njegova flamanska nacionalistička stranka N-VA i liberalni MR traže smanjenje potrošnje na zdravstvo, dok njihovi socijalistički i centristički koalicioni partneri zahtijevaju veće poreze na bogatstvo. Kamatne stope na belgijske državne obveznice su naglo porasle posljednjih mjeseci.

De Vever je upozorio da bi prijeteća "dužnosno-kamatna spirala" primorala vladu da pozajmljuje novac isključivo radi otplate kamata na postojeće kredite.

(Tanjug/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Belgija ostavka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ