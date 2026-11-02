Politička kriza drma Belgiju: Premijer podnio ostavku, puklo zbog 10 milijardi evra

Višemjesečni sukob unutar vladajuće koalicije oko budžetskih rezova i povećanja poreza doveo je do nove političke neizvjesnosti u Belgiji. Kralj Filip sada treba da odluči da li će prihvatiti ostavku premijera.

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Premijer Belgije Bart De Vever podnio je danas ostavku nakon što je razgovarao sa kraljem Filipom nešto više od sat i po u Kraljevskoj palati u Briselu, saopštila je palata.

Kako se navodi, kralj će sada razmotriti tu odluku i konsultovaće se sa stranačkim liderima različitih koalicionih partnera počev od sutra, prenosi VRT.

Kralj Filip je rekao da žali što tokom noćašnje debate u vladi nije postignut dogovor o budžetu i dodao da Belgija ne može sebi da priušti dugotrajnu političku krizu.

Takođe, on je pozvao sve strane uključene u razgovore o budžetu "da daju prioritet javnom interesu i spremnosti na kompromis". Kralj će ponovo primiti premijera u petak, navedeno je.

Ranije jutros, mediji su javili da belgijska vlada noćas ponovo nije uspjela da postigne dogovor o budžetu za narednu godinu, nakon čega je najavljeno da bi premijer mogao da podnese ostavku.

Vlada mjesecima raspravlja o rezovima u budžetu vrednim 10 milijardi evra i povećanju poreza. De Vever tvrdi da su te mjere neophodne kako bi se državne finansije držale pod kontrolom.

Njegova flamanska nacionalistička stranka N-VA i liberalni MR traže smanjenje potrošnje na zdravstvo, dok njihovi socijalistički i centristički koalicioni partneri zahtijevaju veće poreze na bogatstvo. Kamatne stope na belgijske državne obveznice su naglo porasle posljednjih mjeseci.

De Vever je upozorio da bi prijeteća "dužnosno-kamatna spirala" primorala vladu da pozajmljuje novac isključivo radi otplate kamata na postojeće kredite.

(Tanjug/Mondo)