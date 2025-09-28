logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne dolazite na Oktoberfest": Policija privremeno zatvorila festival zbog gužve

"Ne dolazite na Oktoberfest": Policija privremeno zatvorila festival zbog gužve

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Festival piva "Oktoberfest" privremeno je zatvoren zbog prevelike gužve, saopštila je minhenska policija na društvenim mrežama.

prevelika gužva na oktoberfestu Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

"Ne dolazite na `Oktoberfest`", navedeno je u saopštenju policije, koje je juče u poslijepodnevnim časovima objavljeno na njemačkom, engleskom i italijanskom jeziku.

Razlog za zatvaranje je prenatrpanost, jer su desetine hiljada ljudi stigle na ovaj svjetski festival poznat po pivu i tradicionalnoj hrani i jedva su uspijevali da se mimoiđu na stazama, a šatori su bili premali da prime sve goste, prenosi "Bild".

Kada je registrovan veći broj slučajeva panike zbog klaustrofobije, posjetilaca koji su vrištali, vikali "upomoć" i plakali, policija i organizatori donijieli su odluku da se posjetiocima privremeno zabrani pristup festivalu.

Cijene piva na ovogodišnjem "Oktoberfestu" dostigle su rekord, pa litar piva u krigli košta više od 15 evra.

Ovogodišnji, 190. "Oktoberfest" počeo je 20. septembra, a završava se 5. oktobra, a ovaj festival obično privuče do šest miliona posjetilaca.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Oktoberfest gužva policija pivo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ