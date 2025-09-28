"Ne dolazite na Oktoberfest": Policija privremeno zatvorila festival zbog gužve

Festival piva "Oktoberfest" privremeno je zatvoren zbog prevelike gužve, saopštila je minhenska policija na društvenim mrežama.

Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

"Ne dolazite na `Oktoberfest`", navedeno je u saopštenju policije, koje je juče u poslijepodnevnim časovima objavljeno na njemačkom, engleskom i italijanskom jeziku.

Razlog za zatvaranje je prenatrpanost, jer su desetine hiljada ljudi stigle na ovaj svjetski festival poznat po pivu i tradicionalnoj hrani i jedva su uspijevali da se mimoiđu na stazama, a šatori su bili premali da prime sve goste, prenosi "Bild".

Kada je registrovan veći broj slučajeva panike zbog klaustrofobije, posjetilaca koji su vrištali, vikali "upomoć" i plakali, policija i organizatori donijieli su odluku da se posjetiocima privremeno zabrani pristup festivalu.

Cijene piva na ovogodišnjem "Oktoberfestu" dostigle su rekord, pa litar piva u krigli košta više od 15 evra.

Ovogodišnji, 190. "Oktoberfest" počeo je 20. septembra, a završava se 5. oktobra, a ovaj festival obično privuče do šest miliona posjetilaca.

(Srna)