Drama na gradilištu u Njemačkoj: Radnik iz BiH povrijeđen u tunelu nakon urušavanja stijene, spasile ga kolege

Dva radnika povrijeđena su juče tokom radova na tunelu "Holštajn" kod njemačkog grada Zontra. Jedan od njih, 35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, zadobio je teške povrede i hitno je prevezen spasilačkim helikopterom u bolnicu.

Izvor: UWE ZUCCHI / AFP / Profimedia

Nesreća se dogodila tokom radova na probijanju tunela, koji je dio budućeg auto-puta A44. Prema prvim informacijama iz policijske uprave Vera-Majsner, do nesreće je došlo kada je popustio jedan čelični nosač unutar tunela.

"Nakon toga, odlomio se veći komad stijene koji je povrijedio dvojicu radnika", izjavio je portparol policije Jerg Kinstler.

Kako je potvrdio, teže je povrijeđen 35-godišnji muškarac iz Bosne i Hercegovine. Drugi radnik, 36-godišnji poljski državljanin, zadobio je lakše povrede.

Andre Bernhart, gradski vatrogasni inspektor Zontre, izjavio je za njemačke medije da su povrijeđene radnike spasile njihove kolege i iznijele ih iz tunela.

Na intervenciji je učestvovalo oko 20 pripadnika specijalne vatrogasne jedinice za tunele, koji su obučeni za spašavanje i gašenje požara u takvim uslovima. U akciji spasavanja učestvovala su i dva vozila hitne pomoći, ljekar, kao i tim za psihološku podršku koji je pružio pomoć ostalim radnicima.

Tačan uzrok nesreće još uvijek se utvrđuje. Kako je najavljeno, inspektori iz Kancelarije za zaštitu na radu regionalne uprave Kasel danas bi trebalo da izađu na lice mjesta kako bi obavili uviđaj.

(Mondo)