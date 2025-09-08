Teška nesreća u Srbiji: Radnik pao sa velike visine u mlin, vatrogasci ga izvlačili

Kolege su odmah priskočile u pomoć i pokušale da ga izvuku.

Izvor: Gloria Good / Alamy / Profimedia

Jutros oko 10 časova u mlinu u Batajnici došlo je do teške nesreće, kada je radnik pao sa velike visine u unutrašnjost postrojenja, a prema prvim informacijama zadobio je teške tjelesne povrede.

Njegove kolege, koje su bile prisutne u trenutku kada se dogodila nesreća, odmah su priskočile u pomoć i pokušale da ga izvuku. U akciju spasavanja uključili su se i vatrogasci, koji su uz specijalnu opremu uspjeli da povrijeđenog izvuku na sigurno.

Radnik je kolima Hitne pomoći prevezen u najbližu zdravstvenu ustanovu, a za sada nema informacija o njegovom stanju. Policija i inspekcija rada obaviještene su o nesreći i utvrđuju se sve okolnosti pod kojima je došlo do pada.

(Telegraf, Mondo)