Nijemci sve manje vjeruju vladi zbog Ukrajine: AfD jača i mijenja političku mapu Njemačke

Istraživanje je pokazalo da se 62 posto Nijemaca plaši da bi Rusija uskoro mogla da napadne neku NATO zemlju, poput Poljske ili Litvanije.

Nakon nedavnog upada dronova 10. septembra u poljski vazdušni prostor, u Njemačkoj se strah od mogućeg ruskog napada na teritoriju NATO znatno uvećao. To se poklopilo sa značajnim izbornim uspjesima krajnje desne Alternative za Nemačku (AfD) na lokalnim izborima istog vikenda, pokazalo je novo INSA istraživanje, koje je po narudžbini Bild-a prenijela European Pravda.

Istraživanje je pokazalo da se 62 posto Nijemaca plaši da bi Rusija uskoro mogla da napadne neku NATO zemlju, poput Poljske ili Litvanije. Strahovi su dodatno porasli nakon što je navodno 19 ruskih dronova tokom noći 9. i 10. septembra povredilo poljski vazdušni prostor tokom šireg napada na Ukrajinu.

Uprkos rastućoj zabrinutosti za bezbjednost, anketa je otkrila i snažan skepticizam javnosti u vezi sa ulogom Njemačke u podršci Ukrajini i susjednim NATO državama. Dok 49 posto ispitanika podržava obustavu svih uvoza ruske nafte i gasa, a 51 posto je za korišćenje zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, birači sve češće izražavaju nezadovoljstvo prioritetima njemačke vlade.

Nezadovoljstvo se jasno vidjelo na opštinskim izborima 14. septembra u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, najmnogoljudnijoj nemačkoj pokrajini i matičnoj regiji kancelara Fridriha Merca. AfD je tamo gotovo utrostručio podršku, osvojivši skoro 15 posto glasova, u poređenju sa samo 5,1 posto na prethodnim izborima. Uspeh AfD-a u industrijskim gradovima zapadne Njemačke zabrinjava, jer je dio šireg talasa jačanja krajnje desnice širom Evrope.

Po prvi put, krajnje desne partije istovremeno vode u anketama u Francuskoj (Nacionalni front), Velikoj Britaniji (Reform UK) i Njemačkoj (AfD), dok evropske ekonomije gube konkurentnost i muče se sa reformama kako bi sustigle SAD.

Pobjeda AfD-a u Severnoj Rajni-Vestfaliji posebno zabrinjava, jer je dosad podrška krajnjoj desnici uglavnom bila ograničena na bivše istočnonjemačke pokrajine, gde je partija prošle godine ostvarila niz izbornih pobjeda.

Lideri AfD-a rezultate tumače kao dokaz šire promjene.

"Učvrstili smo našu biračku bazu. Više se ne radi samo o glasu protesta", rekla je Enđi Seli-Zaharijas, poslanica AfD-a u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, prenosi Politico.

Hrišćansko-demokratska unija (CDU) ostala je najjača stranka sa 33 posto glasova, dok je Socijaldemokratska partija (SPD) zauzela drugo mjesto sa 22 posto. Ipak, snažan rast desnice uznemirio je politički mejnstrim.

"Snažan rezultat AfD-a ne može nam dozvoliti da mirno spavamo", rekao je Hendrik Vist, konzervativni premijer Severne Rajne-Vestfalije i upozorio da centristički lideri hitno moraju da se pozabave pitanjima siromaštva, stanovanja i migracija.

Kako je izvijestio bne IntelliNews, rat u Ukrajini podriva evropski prosperitet i podstiče rast populističkih desničarskih partija. Od početka sukoba sa Rusijom, rast cijena energije ubrzao je deindustrijalizaciju njemačke privrede, a nezaposlenost je nedavno počela da raste, premašivši tri miliona u avgustu, prvi put u posljednjoj deceniji.

Sa povlačenjem administracije Donalda Trampa, Evropa teško može sama da podnese teret podrške Ukrajini, jer je većina država EU ili već u recesiji ili na ivici krize.

Birači u zapadnoj Njemačkoj sve glasnije traže da se sredstva preusmjere sa odbrane u inostranstvu na domaće usluge, gde se budžeti smanjuju kako bi se finansirala Ukrajina.

Prošlog mjeseca, Merc je izjavio da Nemačka više niše ne može da priuštimo postojeći socijalni sistem, što je izazvalo oštru reakciju liderke AfD-a Alis Vajdel, koja je istakla da, uprkos rezovima, Berlin može da izdvoji 50 milijardi evra za podršku Ukrajini.

