Uragan Melisa razara Karibe, bez struje više od pola miliona domaćinstava na Jamajci

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Uragan Melisa, koji je pogodio Jamajku kao uragan pete kategorije, kreće se prema istočnoj Kubi dostižući snagu četvrte kategorije, zbog čega je u ovoj zemlji evakuisano pola miliona ljudi.

jamajka, uragan melisa Izvor: Ricardo Makyn / AFP / Profimedia

Oluja je sa područja Jamajke prema Kubi krenula kao uragan treće kategorije, ali je u međuvremenu ojačala i prešla u četvrtu kategoriju, prenosi ABC.


Nacionalni centar za uragane je u posljednjem obavještenju naveo da će uragan, ako zadrži trenutnu snagu, Kubu će pogoditi brzinom od 215 kilometara na čas.

Očekivane obilne padavine će, kako je navedeno, biti opasne po život i potencijalno će donijeti poplave i izazvati klizišta, a biće praćene i "velikim i destruktivnim talasima".

Prognozirano je da će Melisa pogoditi jugoistočne ili centralne Bahame i da će donijeti uslove tropske oluje Haitiju, a do četvrtka će se približiti i Bermudima.

Uragan je na Jamajci ostavio bez struje više od 530.000 stanovnika Jamajke, što predstavlja oko 77 odsto svih potrošača električne energije na ostrvu.

Premijer Jamajke Endru Holnes proglasio je Jamajku područjem katastrofe zbog posljedica uragana Melisa, navodeći da ta odluka vladi omogućava "da nastavi sa efikasnim upravljanjem odgovorom na uragan i procesom oporavka".

Uragan Melisa svrstava se među najmoćnije oluje ikada zabilježene u Atlantskom basenu, uz uragan Dorijan iz 2019. godine.

Melisa je ujedno i najsnažnija oluja koja je ikada pogodila Jamajku, premašivši uragan Gilbert iz 1988. godine, koji je ostrvo pogodio kao uragan četvrte kategorije sa vjetrovima jačine 209 kilometara na čas.

