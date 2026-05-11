logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik o izborima: SNSD i partneri će imati zajedničke kandidate, ali još nije vrijeme za kandidature

Dodik o izborima: SNSD i partneri će imati zajedničke kandidate, ali još nije vrijeme za kandidature

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će ova stranka i njeni koalicioni partneri imati zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, ali da još nije vrijeme za kandidaturu.

milorad dodik Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Samo stabilne strukture mogu da se time bave onda kada i treba. Nestabilne pokušavaju cijelo vrijeme da kažu da su najbolji", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je istakao da se vladajuća koalicija ne bavi trivijalnim, već veoma ozbiljnim stavrima, da je riječ o strukturama koje imaju jedinstvo o svim pitanjima nacionalne odgovornosti i održivosti.

"Sa druge strane imamo političko Sarajevo, politički muslimani su neprijatelji Republike Srpske. Kristijan Šmit je uništio međunacionalne odnose koji ne mogu da se poprave, vraćeni su na istorijsku dimenziju nepodnošljivosti", istakao je Dodik.

On je naglasio da srpski narod poštuje druge narode, ali je problem što se uporno želi iskazati netrpeljivost prema Srbima.

Dodik je dodao da Republika Srpska ima i imaće izbor između političkog okvira Banjaluke i Sarajeva.

"Naša nedorasla opozicija se stavila na stranu Sarajeva, muslimana i dijela međunarodne zajednice, koja je sve slabija. BiH je propala zemlja, nema hemije koja može da je napravi", poručio je Dodik.

On je naveo da je Dejtonski sporazum srušen od onih koji su željeli da sruše Srpsku, što razumiju u SAD i Rusiji, ali ne i u EU u kojoj nema sagovornika.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik izbori kandidati SNSD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ