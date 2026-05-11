Dodik o izborima: SNSD i partneri će imati zajedničke kandidate, ali još nije vrijeme za kandidature

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će ova stranka i njeni koalicioni partneri imati zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, ali da još nije vrijeme za kandidaturu.

"Samo stabilne strukture mogu da se time bave onda kada i treba. Nestabilne pokušavaju cijelo vrijeme da kažu da su najbolji", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je istakao da se vladajuća koalicija ne bavi trivijalnim, već veoma ozbiljnim stavrima, da je riječ o strukturama koje imaju jedinstvo o svim pitanjima nacionalne odgovornosti i održivosti.

"Sa druge strane imamo političko Sarajevo, politički muslimani su neprijatelji Republike Srpske. Kristijan Šmit je uništio međunacionalne odnose koji ne mogu da se poprave, vraćeni su na istorijsku dimenziju nepodnošljivosti", istakao je Dodik.

On je naglasio da srpski narod poštuje druge narode, ali je problem što se uporno želi iskazati netrpeljivost prema Srbima.

Dodik je dodao da Republika Srpska ima i imaće izbor između političkog okvira Banjaluke i Sarajeva.

"Naša nedorasla opozicija se stavila na stranu Sarajeva, muslimana i dijela međunarodne zajednice, koja je sve slabija. BiH je propala zemlja, nema hemije koja može da je napravi", poručio je Dodik.

On je naveo da je Dejtonski sporazum srušen od onih koji su željeli da sruše Srpsku, što razumiju u SAD i Rusiji, ali ne i u EU u kojoj nema sagovornika.