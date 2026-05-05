Dodik najavio: SNSD uskoro predstavlja nacionalni razvojni plan Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će SNSD u narednih sedam do deset dana predstaviti javnosti nacionalni razvojni program Republike Srpske.

Dodik je napomenuo da su planirane investicije u Republici Srpskoj 6,6 milijardi KM za brojne projekte koji će biti realizovani u narednom periodu i da su oni uključeni u taj nacionalni razvojni program.

"Želimo da ono što `stavimo na papir` bude i realizovano i sa tim programom ćemo izaći u javnost u narednih sedam do 10 dana, odnosno, kada se vratim iz Rusije", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, biće evidentiran svaki od programa i u svakoj lokalnoj zajednici će biti prepoznatljivo šta je urađeno.

"U Republici Srpskoj 1,1 milion ljudi pravi ekonomiju od 20 milijardi KM, što je naš bruto društveni proizvod i to govori da je iznos investicija 30 odsto od tog iznosa", pojasnio je Dodik.

On je napomenuo da se uspješnim smatra društvo koje ima 20 odsto domaćeg bruto društvenog proizvoda u investicijama.

"Kada bi neko ozbiljan analizirao naša ekonomska kretanja, mora bi da `nam skine kapu` jer smo sve to postigli u nemogućim političkim okolnostima. Problem je što se ovdje svi identifikuju sa idealnim modelom. Međutim, bio je problem i ratova koji je doveo do povećanja cijene nafte", rekao je Dodik.

On je naglasio da je Srpska "skinula" akcizu na gorivo dok je opozicija tražila da odluku o tome treba premjestiti u Savjet ministara, što bi značilo prenos nadležnosti.

"Za razliku od njih, oslobodili smo 10 feninga, ali su globalne okolnosti takve kakve jesu. Preživjeli smo nekoliko kataklizmi, a jedna od njih je bila i poplava 2014. godine čija je šteta tada bila veća od dvije milijarde KM. Sve smo sanirali i umjesto da smo gradili novo, morali smo da popravljamo ono što smo napravili ranije", rekao je Dodik za ATV.

On je naveo da je SNSD prije 25 godina naslijedio nesređen grad Banjaluka, koji nije imao ni javnu rasvjetu i bio je običnija palanka, te da ga je doveo do razvijenog grada sa putnom infrastrukturom.

Napominjući da će sve opštine u Republici Srpskoj dobiti novac za izgradnju vrtića, bez obzira na političku opciju na vlasti, Dodik je rekao da iz Gradske uprave Banjaluka nije stigao nijedan zahtjev za izgradnju vrtića u tom gradu iako je 3.000 djece na čekanju za upis.

Dodik je rekao da je nepodnošljiva korupcija u gradu Banjaluka kada je riječ o građevinskim dozvolama i regulacionim planovima.

