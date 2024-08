Preminuo Ranko Bugarski, istaknuti profesor na Filološkom fakultetu

Bugarski je studentima anglistike predavao englesku sintaksu, uvod u lingvistiku i teoriju prevođenja, a studentima opšte lingvistike sociolingvistiku.

Ranko Bugarski, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu u penziji, preminuo je juče u 92. godini života. Rođen je u Sarajevu gdje je završio engleski i nemački jezik na Filozofskom fakultetu. Doktorirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1969. s temom "Prijedlozi over, under, above, below i beneath u savremenom engleskom jeziku“.