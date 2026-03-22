Težak zločin na Kosovu i Metohiji, fudbaler ubio brata: Pucao mu u genitalije u porodičnoj kući

Težak zločin potresao je Kosovo i Metohiju.

Izvor: Facebook

Na Kosovu i Metohiji, u Klini kod Peći, dogodio se težak zločin - bivši fudbaler tamošnjeg Dukađinija Jetmiri Isufi ubio je svog brata Faruka Isufija (na slici). Kosovski mediji pišu da se ubistvo dogodilo u porodičnoj kući poslije njihovog sukoba - nezvanično, oko prava na kuću.

Pretpostavka je da je Jetmiri Isufi pucao bratu u genitalije i u karlični dio, poslije čega je Faruk Isufi prevezen u bolnicu u Klini, a onda u Peći. Uprkos naporima medicinskog tima, iz bolnice je nedugo poslije toga stiglo saopštenje da ranjeni nije davao znakove života.

Portparol policije" Kosova" za region Peći, Fadil Gaši, potvrdio je slučaj: "Oko 15:10 časova policija je obaviještena da je nakon svađe između dva brata jedan od njih upotrebio vatreno oružje protiv drugog. Povrijeđeni je prevezen u hitnu pomoć u Klini, a zatim u Regionalnu bolnicu u Peći. Nažalost, prije nego što je trebalo da bude transportovan u Univerzitetski klinički centar Kosova, preminuo je. Na mjestu događaja prisutne su sve relevantne policijske i tužilačke jedinice koje nastavljaju sa istragom", izjavio je Gaši.

Nadležni u Peći saopštili su i to da je osumnjičeni uhapšen i da je zadržan 48 sati po nalogu tužioca, pod sumnjom za krivično djelo teško ubistvo. “Žrtvi je pružena hitna medicinska pomoć, ali je zbog težine zadobijenih povreda preminula. Smrt je konstatovao dežurni ljekar Regionalne bolnice u Peći", navodi se u saopštenju.

Na licu mjesta su bile sve relevantne policijske jedinice, kao i tužilac iz odsjeka za teška krivična djela, koji su zaplijenili oružje koje se sumnja da je upotrebljeno, kao i druge dokaze značajne za istragu. Tijelo preminulog je poslato na obdukciju u institut za sudsku medicinu.

U narednom periodu, tužilac će podnijeti zahtev za određivanje pritvora osumnjičenom u Osnovnom sudu u Peći, u Odjeljenju za teška krivična djela.

(MONDO)