Srđan Blagojević ima otkupnu klauzulu od 1.000.000 evra, Akron iz Toljatija je zainteresovan, a Partizan nema lakši način da napuni klupsku kasu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan održao je sudbonosnu sjednicu Skupštine na kojoj je trebalo da se odredi kojim će putem crno-bijeli. Svi članovi Upravnog odbora dobili su povjerenje delegata, ali nije na tome ostalo - Vojislav Lazarević je još ranije najavio da će napustiti klub, a zbog male podrške odluku o povlačenju donio je i Predrag Mijatović. Tako su na čelu Partizana ostali Rasim Ljajić, Danko Lazović i Milka Forcan.

Neće oni imati mnogo vremena da se pripreme za novu sezonu. Pripreme počinju za nekoliko dana, a trener Srđan Blagojević ima veoma kratak rok da donese odluku o svojoj budućnosti. Akron iz Toljatija želi da angažuje srpskog stručnjaka, ali crno-bijeli potražuju obeštećenje jer je Blagojević ugovorom vezan za klub iz Humske. Možda bi u ovom trenutku najbolje za Partizan bilo da - proda trenera!

Prilikom povratka Srđana Blagojevića, Partizan je u njegov ugovor stavio izlaznu klauzulu od 1.000.000 evra. Sada su crno-bijeli riješeni da se to poštuje. Akron može da dobije trenera, ukoliko u veoma kratkom roku dogovori sve uslove sa Blagojevićem i uplati novac na klupski račun. U tom slučaju bi crno-bijeli morali da potraže novo rješenje za klupu, ali čini se da je to rizik koji može da se preduzme.

Jednostavno - Partizanu je najlakši način da zaradi 1.000.000 evra prodaja trenera Srđana Blagojevića. A novac je u Humskoj potrebniji nego bilo šta drugo, jer trenutno nema sredstava za dolazak novih fudbalera sa kojima bi šef stručnog štaba mogao da napadne plasman u Konferencijsku ligu. Čak i bez obzira na eventualni odlazak Blagojevića, Partizan će vjerovatno morati da se odrekne još nekog talenta.

Vidi opis Partizan pred najtežom ljetnom odlukom: Šta je potrebnije u Humskoj - Blagojević ili 1.000.000 evra? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Sa druge strane, posljednji dani pokazuju da će Partizan uglavnom pokušati da se pojača svojim nekadašnjim fudbalerima kojima treba pomoć nakon nedovoljno uspješnog perioda u inostranstvu. Igrači poput Milana Aleksića, Bogdana Mirčetića, Sameda Baždara ili Vanje Vlahovića ne bi garantovali crno-bijelima plasman u Konferencijsku ligu, ali bi Partizan od njih mogao da ima koristi ako im oživi karijere i zatim ih otkupi, pa kasnije proda za nešto više novca.

Možda je Srđan Blagojević idealan čovjek za "oživljavanje" karijera Aleksića, Mirčetića, Baždara i Vlahovića, možda bi sa njima uspio da uđe u Konferencijsku ligu ovog ljeta, ali... Da li je to preveliki rizik za crno-bijele u ovakvoj situaciji? Ne dešava se često da se govori o 1.000.000 evra za trenerov transfer.

Milion evra u praznoj klupskoj kasi mogao bi da bude dovoljan za angažovanje nekoliko iskusnijih fudbalera po ukusu novog trenera, a samim tim i formiranje kompetitivnijeg tima Partizana. Treba imati u vidu i da crno-bijeli nemaju mnogo vremena - već 23. i 30. jula igraće se mečevi drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Vidi opis Partizan pred najtežom ljetnom odlukom: Šta je potrebnije u Humskoj - Blagojević ili 1.000.000 evra? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Drugi mandat Srđana Blagojevića na klupi Partizana pokazao je da igrački kadar ne odgovara u potpunosti njegovim zamislima i vizijama. Partizan nije ličio na ekipu iz jesenjeg dijela prvenstva, a pitanje je i da li u veoma kratkom roku može da "osvježi" tim tako da Blagojević bude prezadovoljan onim što ima na raspolaganju. Ako već crno-bijeli ne mogu da oforme tim sa kojim bi Blagojević mogao da garantuje ulaz u Konferencijsku ligu, možda je idealan trenutak za unosan rastanak i poruku "Sve najbolje u daljoj karijeri". Pa da se krene u restart ili "projekat" koji bi u budućnosti mogao da bude uspješniji.

Zanimljivo je i da bi, ukoliko Srđan Blagojević ode u Akron, Partizan u samo nekoliko dana ostao bez dvojice ljudi koji zajedno nisu mogli da funkcionišu. Na inicijativu Predraga Mijatovića Srđan Blagojević je otpušten prethodne jeseni, a uprkos njegovom protivljenju je tokom proljeća vraćen na posao. Na odlasku iz Partizana je naznačio da smatra kako Srđan Blagojević nije pravo rješenje za projekat Partizana.

Pa... Možda će taj projekat biti sproveden i bez Blagojevića i bez Mijatovića. Predsjednik kluba ostaje Rasim Ljajić, sportski sektor će biti u rukama Danka Lazovića, a vidjećemo ko bi mogao da sjedne na klupu ukoliko Partizan proda Srđana Blagojevića. Kandidati postoje...