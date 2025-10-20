Padavine i porast temperatura: Meteorolozi najavili najtopliji dan u sedmici

U nastavku sedmice očekuje nas promjenljivo i nestabilno vrijeme, uz južni vjetar koji će donijeti više oblaka, povremene padavine i osjetno toplije jutarnje i dnevne temperature.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako navode meteorolozi sa stranice BHmeteo, već od utorka se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša će se pojaviti poslijepodne i u večernjim satima, prvenstveno na sjeverozapadu, zapadu, jugu i mjestimično u centralnim dijelovima zemlje. Jutro će biti toplije nego prethodnog dana, ali lokalno na istoku i u centralnim krajevima može biti mraza.

U srijedu će, kako prognoziraju, biti nešto više sunčanih intervala na sjeveru, sjeveroistoku i istoku, dok će ostatak zemlje biti pod uticajem nestabilnog vremena uz lokalne pljuskove, a ponegdje i grmljavinu. Temperature će biti u porastu, što će se naročito osjetiti u četvrtak, za koji meteorolozi kažu da bi mogao biti najtopliji dan ove sedmice.

"Na jugu, jugozapadu, zapadu i sjeverozapadu očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz lokalne padavine, dok će ostatak zemlje uživati u sunčanom danu. Međutim, prema kraju dana i u noći na petak dolazi do porasta oblačnosti, uz povremeno jak jugo, koji će na planinama biti i olujan", navodi se u objavi BHmeteo.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda su precizirali da će u utorak u Krajini i višim predjelima na istoku biti vjetrovito, uz jake udare južnog vjetra, dok se u poslije podnevnim časovima očekuje slaba do umjerena kiša.

U večernjim časovima slabe padavine moguće su i na jugoistoku, dok će u Krajini doći do djelimičnog razvedravanja. Kasnije uveče i tokom naredne noći očekuje se jače naoblačenje, koje će u Hercegovini donijeti kišu, lokalno intenzivniju.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do devet, a dnevna od 16 do 21 stepen Celzijusov.