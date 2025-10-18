logo
Pojava koja se rijetko viđa: Stručnjaci upozoravali na "lažnu jesen", ali je drveće zadesio drugi fenomen

Izvor Eupravozato
0

Neuobičajeni vremenski obrasci predstavljaju veliki izazov za meteorologe koji pokušavaju da predvide kakva će biti nadolazeća godišnja doba.

Najtoplije ljeto ikada zabilježeno u Velikoj Britaniji, dovelo je do stvaranja ogromnog broja šumskih plodova, poput kestenja, žirova i bobičastog voća, ali stručnjaci ipak upozoravaju na fenomen poznat kao "lažna jesen".

Britanska dobrotvorna organizacija za zaštitu prirode "National Trust" je istakla da je zbog suvih i toplih uslova u pojedinim oblastima nastupila "lažna jesen" kada drveće ranije odbacuje lišće.

Ipak, predviđa se da će u narednim sedmici u toj zemlji biti zabilježena "duga i živopisna" jesen, ali uz nezaobilazne klimatske uslove.

Neuobičajeni vremenski obrasci predstavljaju veliki izazov za stručnjake koji pokušavaju da predvide kakva će biti nadolazeća godišnja doba.

Bobičastog voća, žirova i gljiva već ima u obilju, ali ove godine su određene vrste proizvele ogroman broj plodova.

"National Trust" je saopštio da Velika Britanija proživljava "godinu šumskih plodova" koja se obično događa jednom u svake četiri godine.

Fenomen podrazumijeva da drveće i žbunje daju više hrane nego što bi životinje mogle da pojedu.

Emili Čendler, glavna baštovanka parka Danam Mesi (Dunham Massey), navela da je količina žirova koja je viđena ove godine "najveća ikada".

Njena koleginica iz botaničke bašte Rovalen (Rowallane) u Sjevernoj Irskoj, Kler Meknali, potvrdila je da je zabilježena najbolja sezona bobičastog voća u posljednjih pet godina.

Izvor: Stefan Stojanović

Iz dobrotvorne organizacije su saopštili da su vremenski uslovi usporili početak "lažne jeseni" kada se biljke suše i odbacuju lišće i plodove ranije nego što je uobičajeno. Ipak, septembarske kiše su dosta pomogle da stvari nastave da idu svojim predviđenim tokom.

Ipak, u Zapadnom Saseksu su neka stara stabla počela da se suše, a druga su već odbacila lišće uoči zime.

"National Trust" je u septembru izvijestio o obilnom rodu voća i bundeva. Smatra se da su klimatski uslovi tokom poslednjih godina dovele do "izazovnih uslova za razvoj biljaka", ali da je bilo dosta voća.

Ipak, sušno vrijeme je ostavilo traga po poljoprivredu, a Nacionalno udruženje poljoprivrednika je u avgustu upozorilo da su nestašice vode značajno umanjile prinose.

(EUpravo zato/Sky News)

Tagovi

jesen vrijeme

