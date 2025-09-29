"Nije to samo loše raspoloženje, već oblik depresije": Stručnjak otkriva šta pomaže ako vas sve mrzi u jesen

Pogoršanje raspoloženja i osjećaj pada energije tokom jeseni nisu rijetkost.

Izvor: Shutterstock/Sergey Mironov

Sa padom raspoloženja i manjkom energije u jesen suočava se mnogo ljudi, a kod nekih je toliko izraženo, da zbog tuge i apatije postaje teško obavljati uobičajene svakodnevne aktivnosti. Ekaterina Košeleva, poznata ruska psihološkinja, otkrila je kako možete da se osjećate energičnije tokom jeseni.

Zašto su mnogi tokom jeseni tužni?

Među razlozima zbog kojih sa dolaskom jeseni mnogi osjećaju depresivnost su: skraćivanje dnevnog svjetla, manjak sunčeve svjetlosti, hladnije vrijeme i pogoršanje zdravlja zbog prehlada. Na raspoloženje utiču i potreba da se vrate radnom i školskom rasporedu, kao i razočaranje što su leto, godišnji odmori i lijepo vrijeme iza nas.

"Od 3 do 10 odsto ljudi ne doživljava samo loše raspoloženje, već sezonski afektivni poremećaj, jednu od formi depresije. Ovo stanje prati više simptoma: nesanica ili prekomjerna pospanost, poteškoće sa koncentracijom, povećan apetit, dobijanje na težini, smanjenje libida. Povezano je isključivo sa promjenom godišnjih doba. Sa dolaskom proljeća, pacijenti uglavnom primjećuju poboljšanje svog stanja", kaže psihološkinja.

Šta učiniti povodom toga?

Za borbu protiv sezonskog depresivnog poremećaja i znakova jesenje melanholije moguće je promijeniti stil života: više se kretati, češće boraviti na svežem vazduhu, unositi vitamin D, baviti se sportom ili omiljenim hobijima koji donose zadovoljstvo i podstiču lučenje endorfina, hormona sreće.

Društvene veze, susreti sa prijateljima i komunikacija sa ljudima koji pozitivno gledaju na život, još jedan su način da se osjećate energično u jesenjem periodu. Naučnici su dokazali da komunikacija sa srećnim ljudima čini srećnijima i one oko nas, pa je važno posvetiti pažnju socijalnom životu.

Neće biti na odmet ukrasiti dom svijećama ili tematskim tekstilom, promijeniti nešto na radnom mjestu dodavanjem prijatnih detalja. Mnogi uživaju i u kuvanju, na primjer, pripremi jela sa tradicionalnim jesenjim namirnicama - bundeva, jabuke, tikvice. Takav kulinarski hobi takođe može da doprinese lučenju serotonina.

Među sredstvima koja se koriste za borbu protiv sezonske depresije su i psihoterapija i lijekovi. Ako se čini da tuga i loše raspoloženje izlaze iz kontrole, poboljšanja nema, a stanje se pogoršava, trebalo bi se obratiti stručnjaku za pomoć.