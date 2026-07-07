Eskplozije odjeknule Damaskom: Napad u blizini hotela gdje boravi Emanuel Makron

U sirijskoj prestonici Damasku odjeknule su eksplozije blizu hotela, dok Emanuel Makron razgovara o bezbjednosti i poslovnoj saradnji.

Izvor: Shutterstock

Dvije eksplozije odjeknule su u sirijskoj prijestonici Damasku, u blizini sedišta Ministarstva turizma, u dijelu grada u kojem boravi francuski predsednik Emanuel Makron.

Prema navodima lokalnih medija, eksplozivne naprave detonirane su u blizini hotela. Za sada nema informacija o mogućim žrtvama niti o obimu pričinjene materijalne štete. Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za incident.

Državna sirijska novinska agencija SANA saopštila je da Makron boravi u Siriji sa poslovnom delegacijom, a teme razgovora trebalo bi da budu regionalna bezbjednost, poslovna saradnja i mogućnosti za nova ulaganja.

Makron je u ponedjeljak stigao u Damask, u prvu posetu jednog predsjednika zapadnoevropske države otkako su nove vlasti preuzele upravljanje Sirijom.

Francuskog predsjednika na aerodromu u Damasku dočekao je sirijski ministar spoljnih poslova Asad al Šibani.

"Došao sam da izrazim posvećenost Francuske sirijskom narodu. Za suverenu Siriju, ujedinjenu u svojoj raznolikosti i u miru sa svojim susjedima. Zajedno otvorimo novo poglavlje stabilnosti i mira", napisao je Makron na društvenoj mreži Iks.

(Euronews/MONDO)