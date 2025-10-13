Al Hilal nudi čak 400 miliona za Lamina Jamala!

Saudijci žele da dovedu Lamina Jamala iz Barselone.

Izvor: Xavi Bonilla/Defodi Images / Zuma Press / Profimedia

Prethodnih mjeseci se govorilo da klubovi iz Saudijske Arabije ciljaju Vinisijusa Žuniora, čijim dolaskom bi dodatno podigli vrijednost prvenstva u svakom smislu.

A, onda - grom iz vedra neba. Kako piše "Fichajes.net", Al Hilal je poslao ponudu Barseloni tešku 400.000.000 evra za Lamina Jamala.

Naravno, iz Katalonije je odmah stigao odričan odgovor, jer im ne pada na pamet da prodaju svog najboljeg fudbalera.

Mladi Jamal ima ugovor do 2031. godine, kojim mu je zagarantovana godišnja plata od oko 10 miliona evra, uz bonus na potpis od 25 miliona, raspoređenih na šest godina. Ipak, iznosi koje nude klubovi iz Saudijske Arabije lako bi mogli da nadmaše i te brojke.

Navodno, prethodnih dana, tačnije poslije poraza od Sevilje, bilo je burno u svlačionici Barse, jer je Flik zamjerio ekipi zbog nedostatka intenziteta i angažovanja na treninzima i utakmicama, dok su igrači zamjerili treneru i njegovom stručnom štabu slabu komunikaciju i nedostatak razumijevanja.

Jamal se oporavlja od povrede prepona i pod znakom pitanja je za derbi protiv Đirone. Teško da će Nijemac rizikovati, pošto je 26. oktobra na programu El Klasiko i želi da ima spremnog ofanzivca za taj duel.