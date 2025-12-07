Gvardiola ima novog doktora fudbala: "Rabona" koja se gleda 100 puta, ne može da dosadi

Pogledajte majstoriju Rajana Šerkija koji je "rabonom" asistirao Filu Fodenu za pobjedu Mančester sitija protiv Sanderlenda 3:0.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Mančester siti iskoristio je kiks Arsenala da mu se približi na tabeli i ako ovako nastavi tim Pepa Gvardiole, iako znatno slabiji nego prethodnih godina, opet bi mogao do titule. U pobedi nad Sanderlendom od 3:0 vidjeli smo da su konačno "proradili" i drugi igrači poput Erlinga Holanda i čini se da je i njemu zbog toga laknulo.

Posebno je briljirao Rajan Šerki koji je zabilježio dvije asistencije. Prva je bila za štopera Rubena Dijaša u 31. minutu, a druga majstorija za Fila Fodena u 65. minutu. Pogledajte o čemu se radi:

Rabona assist



Take a bow, Rayan Cherkipic.twitter.com/aBnOd5vID6 — Premier League (@premierleague)December 6, 2025



Šerki, mađioničar koji je došao ljetos iz Liona, uspio ja da predribla čuvara iz Sanderlenda, da se namjesti na lijevu nogu, ali onda je izveo "rabonu". Desnom nogom je uspio da pošalje loptu za Fodena koji je sa pet metara glavom poklopio u mrežu Sanderlenda, za potvrdu ubjedljive pobjede na "Etihadu", jedne od lakših ove sezone za "građane".

Takođe, vrijedi istaći da je Joško Gvardiol postigao gol u 35. minutu, na asistenciju Fila Fodena, tako da je sve više igrača uključeno u Sitiju, nešto što im je falilo čitave kalendarske godine kada je Holand igrao sam.

Mančester siti - Sanderlend 3:0 Izvor: TV Arena sport

Trenutna razlika između Arsenala i Sitija je samo dva boda, za njima je Aston vila koja ima bod manje od "građana", dok je za njima Čelsi sa 25. Između Čelsija i 12. na tabeli Junajteda je samo tri boda razlike, što nam garantuje sjajnu zabavu do kraja sezone u Premijer ligi.



