Kraj velike ere Crvene zvezde: Terzić ušao sa Milojevićem i rekao samo dvije riječi - Milan Borjan!

Crvena zvezda se oprostila od svog legendarnog kapitena.

Izvor: Instagram/crvenazvezdafk

FK Crvena zvezda oprostila se klupskom svečanošću od svog najznačajnijeg golmana i kapitena u 21. vijeku, Milana Borjana. Dugogodišnji stub Zvezdinih uspjeha u Evropi i u Srbiji zvanično je napustio klub nakon povratka sa pozajmice Slovanu u Bratislavi, sa kojim je postao prvak Slovačke.

S obzirom na to da mu u Zvezdi nude da postane dio menadžmenta ili rukovodeće strukture kluba u kojem je pisao istoriju, Borjan nije pristao na tu opciju jer i dalje želi da igra. On će u oktobru napuniti 37 godina, a u Zvezdi je proveo šest - i to nezaboravnih. Došao je u ljeto 2017. godine iz Ludogoreca i bio temelj uspjeha crveno-bijelih, plasmana u Ligu šampiona, osvajanja niza šampionskih titula, duplih kruna...

Pogledajte rastanak na "Marakani" i susret generalnog direktora Zvezde Zvezdana Terzića i Milana Borjana.

Ispred Zvezde, Borjana su iz generalnog direktora Zvezdana Terzića, predsjednika Svetozara Mijailovića i trenera Vladana Milojevića ispratili legende kluba, Vladimir Petrović Pižon, Dušan Savić, Boško Đurovski... Za duže od pola decenije u klubu, Borjan je stao uz rame takvim legendama i sigurno je da će ga put poslije karijere vratiti na "Marakanu" u nekom trenutku - prije ili kasnije.

Na oproštaju od kluba, Borjan je rekao da je mogao još mnogo da pruži Crvenoj zvezdi kao igrač. "Znam da sam mogao još mnogo da dam Crvenoj zvezdi, ali važno je da čovjek vidi kada je vrijeme da ide dalje. Srećan sam jer znam da sam ostavio svoje saigrače u dobrim rukama i u dobrom raspoloženju, navijače sa dobrim timom, i Crvenu zvezdu u nizu ispisivanja novih uspjeha. Znam da će sve biti dobro i spreman sam da u nekom novom klubu svojim odbranama donesem nove uspjehe".