Trener Vojvodine Miroslav Tanjga kritikovao dio navijača zbog ponašanja tokom meča protiv Ajaksa.

Izvor: Milutin Vujčić/MONDO

Fudbaleri Vojvodine ubjedljivo su poraženi od Ajaksa (4:1) u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, ali ne mogu o tom rezultatu predugo da razmišljaju. U veoma napornom ritmu koji imaju na početku nove sezone slijede im gostovanja Crvenoj zvezdi, pa holandskom velikanu u Amsterdamu i čini se da je podrška navijača nikad potrebnija.

Sa druge strane, navijači Vojvodine su meč koristili i za skandiranja protiv svog igrača svog tima i posebno protiv trenera Miroslava Tanjge. Još jednom se nekadašnji fudbaler Vojvodine našao na udaru navijača sa tribine koja mu se tokom utakmice nalazi iza leđa, o čemu je govorio dan nakon meča protiv Holanđana.

"Veliko hvala svim našim iskrenim navijačima. Oni su u većini, oni dolaze zato što vole klub. Mnogo me je obradovalo što sam vidio dosta porodica, mališana koji slijede ljubav prema Vojvodini. Što se tiče one manjine, koja u 15. minutu skandira protiv igrača ili mene, pa oni se okreću protiv Vojvodine, to nisu naši navijači. To nisu ljudi koji žele dobro klubu i koji dolaze na mečeve da navijaju za Vojvodinu. Već sam pričao o tome. Ako ti poslije 15 minuta to radiš - to sve govori. Pritom, ljudi, pa mi ne igramo protiv Kaća, uz dužno poštovanje, igramo sa Ajaksom. Stvaranje takvog pritiska igračima, cijelom timu… Je l’ to može da radi neko ko je iskren navijač Vojvodine? Ne može", rekao je Miroslav Tanjga nakon utakmice protiv Ajaksa kada su se svakakvi povici čuli sa tribina.

Vidi opis Miroslav Tanjga o skandiranju na Karađorđu: "Može li to da radi iskreni navijač Vojvodine?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Podsjećamo da je dio navijača Vojvodine tokom utakmice protiv Ajaksa skandirao protiv Miroslava Tanjga, a prozivao je i njegovog sina Sinišu koji igra na poziciji štopera. Siniša Tanjga bio je jedina opcija koju je njegov otac imao za ovaj meč, jer je mađarski fudbaler Kornel Suč dobio crveni karton u revanšu protiv Ferencvaroša i zbog suspenzije nije mogao na teren.

Ovo nije prvi put da su Miroslav Tanjga i pojedini navijači Vojvodine "u rat". Sličnu scenu vidjeli smo i prošle sezone, kada je trener Vojvodine hvalio vjerne navijače i kritikovao one koji dolaze samo kako bi unosili razdor u ekipu skandiranjem protiv trenera, igrača...

Bonus video:

Pogledajte 00:36 Težak poraz Vojvodine u Novom Sadu: Ajaks radio šta je hteo i pobedio 4:1 Izvor: Milutin Vujičić/MONDO Izvor: Milutin Vujičić/MONDO

(MONDO)