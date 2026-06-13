Nekadašnji fudbaler BiH zbog Mundijala napao selektora, nikad mu neće oprostiti: "S njim ne razgovaram"

Bosna i Hercegovina je sada bez Anela Ahmedhodžića, a nakon Svjetskog prvenstva 2014. godine ostala je bez Senijada Ibričića.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Bosna i Hercegovina sinoć je odigrala prvi meč na Mundijalu sa selekcijom Kanade, a na njemu nije bilo Anela Ahmedhodžića koji je zbog sukoba sa Savezom i selektorom napustio nacionalnu selekciju.

Ai, ovo nije prvi put da imamo varnice u ovoj reprezentaciji BiH.

Kada je Bosna i Hercegovina igrala svoje prvo Svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu došlo je do sukoba između nekadašnjeg ofanzivnog veziste "zmajeva" Senijada Ibričića i legendarnog Safeta Sušića koji je u tom momentu bio selektor. Bivši igrač Hajduka iz Splita je u emisiji "Druga strana medalje" otkrio da zbog toga više ne razgovara sa čovjekom koji mu je nekada bio idol.

"Meni je bilo najvažnije da sam uopšte bio tamo, da sam imao priliku da predstavljam svoju zemlju. Od tolikog broja ljudi, da znaš da si među tih 25 igrača koji prvi put u istoriji igraju Svjetsko prvenstvo... Na to si ponosan. Kao mali gledaš Svjetsko prvenstvo na televiziji i maštaš o tome", rekao je Ibričić koji se naljutio na selektora koji ga je odveo na Svjetsko prvenstvo.

"Sreća pa ga nisam vidio"

Nikada Sušiću nije oprostio to što je jedini od svih pozvanih fudbalera ostao bez minuta u igri. Nije ga ubacio u igru na duelima sa Argentinom, Iranom i Nigerijom iako je u tom trenutku imao 44 nastupa i 4 gola u dresu "zmajeva". Na tome je i ostao, jer se poslije Mundijala oprostio od dresa nacionalnog tima.

"To što nisam igrao, ne znam... Sreća da ga tad nisam vidio. Ta zadnja utakmica... Ja sam i prije te zadnje utakmice osjećao da bi moglo da se dogodi da ne igram, ali kad je sudija odsvirao kraj, a ja jedini nisam igrao... To mi je bio možda najteži trenutak u karijeri. Nakon toga prihvatiš realnost, ima života i nakon toga i tješila me ta činjenica da sam uopšte bio tamo", rekao je Ibričić.

Nakon Mundijala na kome BIH nije prošla grupi ostao je Safet Sušić na mjestu selektora i to je automatski značilo da je Ibričić završio sa reprezentacijom.

"Budući da je taj selektor ostao i nakon Svjetskog prvenstva, automatski sam odlučio da se povučem iz reprezentacije. Nisam ni do tad previše igrao i znao sam da neću ni ubuduće previše da igram. Nisam igrao iz razloga koji nemaju veze s terenom i nije više imalo smisla. Nikad nisam s njim o tome pričao, niti ću, niti želim. To je vjerovatno jedini čovek iz moje karijere s kojim ne želim da razgovaram", zaključio je Senijad Ibričić.

Ko je Senijad Ibričić?

Vezista iz Kotor Varoši sada ima 40 godina, a već četiri godine je u penziji. Počeo je u Podgrmeču, pa se preko Zagreba i Hajduka iz Splita prodao u Lokomotivu iz Moskve. Slali su ga Rusi na pozajmice u Gacijantep i Kasimpašu, a odatle je otišao u Erčijespor. Bio je kratko u Vardaru, poslije u Sepahanu i Kopru, da bi u Domžalama ostavio veliki trag posljednjih pet godina. Za selekciju BIH je na 44 meča dao četiri gola.

Zašto sada nema Anela Ahmedhodžića?

Štoper Fejnorda koji je nastupao za Notingem Forest, Malme. Bordo i Šefild junajted je ušao u sukob sa savezom, selektorom, sportskim direktorom Bosne i Hercegovine pa čak i sopstvenim ocem i na kraju je ostao bez Mundijala. On je inače nastupao za omladinsku selekciju Švedske, a onda je promijenio sportsko državljanstvo i odigrao je 24 meča za BIH.

(MONDO)

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