Kad se vraća Eron Gordon? Otkriven potencijalni termin, neophodan je Jokiću i Denveru

Denver igra sjajno, ali nema sumnje da ovom timu nedostaje udio Erona Gordona

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Prema riječima trenera Denvera Dejvida Adelmena, Eron Gordon će zbog povrede drugog stepena desne tetive izostati duže nego što se prvobitno očekivalo. On se sigurno neće vratiti prije 25. decembra, što je svakako veliki problem za tim iz Kolorada.

Klub je još 23. novembra saopštio da će se Gordonova povreda ponovo procjenjivati kroz period od četiri do šest nedjelja. Gordon se i prošle sezone suočavao sa problemima sa zadnjom ložom na lijevoj nozi, koje je zadobio tokom sedme utakmice drugog kola plej-ofa protiv Oklahoma Sitija.

Ove sezone krilni centar igrač Nagetsa bilježi prosječno 18,8 poena i 5,9 skokova po meču. Trenutno, Nagetsi su bez još jednog važnog igrača - Kristijana Brauna, koji je 12. novembra tokom meča protiv Los Anđeles Klipersa povrijedio skočni zglob. Očekuje se da će Braun slijediti sličan tempo oporavka kao Gordon.

Koliko je Gordon važan igrač za Denver i suvišno je pričati. On u tandemu sa Nikolom Jokićem zaista igra sjajno i utisak je da Srbin iz saigrača izvlači "ono najbolje". S druge strane i Gordon dijeli slično mišljenje o Srbinu, pa je tako jednom prilikom hvalio Jokića. "Džoker je čudovište. Visok je 2.11, ima najbolji flouter u NBA. Kako da se nosite sa tim? Može svaki put da postigne 40, 45 poena ako želi. Voli da asistira, da olakšava drugima igru, voli da svi budu uključeni. Ne postoji niko poput njega trenutno u NBA."

"Već šest godina je na istom nivou, vidio sam ga da radi neke 'smiješne' stvari. Teško je ne uzimati ga zdravo za gotovo jer sve što on radi izgleda tako lako", rekao je Gordon.