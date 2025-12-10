logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kad se vraća Eron Gordon? Otkriven potencijalni termin, neophodan je Jokiću i Denveru

Kad se vraća Eron Gordon? Otkriven potencijalni termin, neophodan je Jokiću i Denveru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Denver igra sjajno, ali nema sumnje da ovom timu nedostaje udio Erona Gordona

Kad se vraća Eron Gordon Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Prema riječima trenera Denvera Dejvida Adelmena, Eron Gordon će zbog povrede drugog stepena desne tetive izostati duže nego što se prvobitno očekivalo. On se sigurno neće vratiti prije 25. decembra, što je svakako veliki problem za tim iz Kolorada.

Klub je još 23. novembra saopštio da će se Gordonova povreda ponovo procjenjivati kroz period od četiri do šest nedjelja. Gordon se i prošle sezone suočavao sa problemima sa zadnjom ložom na lijevoj nozi, koje je zadobio tokom sedme utakmice drugog kola plej-ofa protiv Oklahoma Sitija.

Ove sezone krilni centar igrač Nagetsa bilježi prosječno 18,8 poena i 5,9 skokova po meču. Trenutno, Nagetsi su bez još jednog važnog igrača - Kristijana Brauna, koji je 12. novembra tokom meča protiv Los Anđeles Klipersa povrijedio skočni zglob. Očekuje se da će Braun slijediti sličan tempo oporavka kao Gordon.

Koliko je Gordon važan igrač za Denver i suvišno je pričati. On u tandemu sa Nikolom Jokićem zaista igra sjajno i utisak je da Srbin iz saigrača izvlači "ono najbolje". S druge strane i Gordon dijeli slično mišljenje o Srbinu, pa je tako jednom prilikom hvalio Jokića. "Džoker je čudovište. Visok je 2.11, ima najbolji flouter u NBA. Kako da se nosite sa tim? Može svaki put da postigne 40, 45 poena ako želi. Voli da asistira, da olakšava drugima igru, voli da svi budu uključeni. Ne postoji niko poput njega trenutno u NBA."

"Već šest godina je na istom nivou, vidio sam ga da radi neke 'smiješne' stvari. Teško je ne uzimati ga zdravo za gotovo jer sve što on radi izgleda tako lako", rekao je Gordon.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eron Gordon NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC