Veliki problem za Denver: Nikola Jokić ne može da računa na najboljeg saigrača

Saigrač Nikole Jokića i važan košarkaš Denvera Eron Gordon biće van terena na neodređeno vrijeme

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Ekipa Denvera vođena Nikolom Jokićem vrlo dobro je startovala u novoj NBA sezoni. Međutim, poslije furioznog početka, pojavio se veliki problem, jedan od najboljih igrača ovog tima Eron Gordon moraće van terena, a kako se navodi period povratka nije preciziran.

Denver je pobijedio Hjuston 112:109 na gostujućem terenu, a Nikola Jokić bio je blizu novog tripl-dabla u karijeri, pošto je postigao 34 poena, 10 skokova i devet asistencije. Međutim, mrlju na 12. trijumf ekipe iz Kolorada definitivno je ostavila povreda Erona Gordona. Najprije je Nikolin saigrač bio pod znakom pitanja za ovaj meč, zbog povrede tetive, ali je ipak zaigrao.

Proveo je na terenu tri minuta, bio je starter, postigao jedan poen sa linije penala i potom napustio teren držeći se za desnu nogu, tako da se više nije vraćao u igru. Očigledno - povreda tetive i dalje prestavlja veliki problem za jednog od najboljih igrača Denvera.

Mediji u SAD prenose da nije poznato koliko će Gordon odsustvovati, te da je trener Dejvid Adelman istakao da očekuje da se "Gordon odsustvovati neko vrijeme".

Gordon koji je u prošloj sezoni propustio nekoliko mečeva zbog povrede u novoj godini igra sjajno, bilježi skoro 19 poena, skoro šest skokova i 1,3 asistencija po meču. Njegov procenat šuta iz igre je 53 odsto, dok za tri poena šutira 44 posto. Posebno je ostao primijećen prvi meč u novoj sezoni kad je Golden Stejtu ubacio nevjerovatnih 50 poena.