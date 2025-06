Trener Zrinjskog potvrdio: Prvak BIH definitivno ostaje bez najboljeg strijelca!

Nardin Mulahusejnović napušta ekipu Zrinjskog.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Šampion BIH, ekipa Zrinjskog u novu sezonu ulazi bez svog najboljeg strijelca.

Dugo se već spekuliše o odlasku Nardina Mulahusejnovića, a sada je stigla i definitivna potvrda da on napušta klub.

"Što se tiče odlazaka, jutros smo saznali da nas Nardin Mulahusejnović definitivno napušta. Ovim putem bih mu zahvalio u ime cijelog kluba na prošloj sezoni i kvalitetnoj igri, pogotovo u jesenjem dijelu. Svojim igrama je sebi zaradio transfer, a i klubu. Želim mu puno sreće. Mislim da odlazaka više neće biti. Što se tiče pojačanja, nećemo žuriti. Ako se ukaže na određenim pozicijama nešto što je zanimljivo i kvalitetno, pojačat ćemo se. Imamo kvalitetan roster. Moramo biti sretni", rekao je trener Zrinjskog Mario Ivanković.

On nije naveo gdje ide Mulahusejnović, a prema posljednjim nezvaničnim informacijama, to bi mogao biti jedan od klubova u Iranu. Napadač Zrinjskog zimus se povezivao sa mađarskim Ujpeštom, ali do transfera nije došlo.

Prošle sezone on je sa 16 postignutih golova bio najbolji strijelac Zrinjskog, 14 je postigao u prvenstvu i dva u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

U međuvremenu, Zrinjski je doveo najboljeg strijelca Prve lige RS, Milana Šikanjića, u Mostar su stigli još i Tajler, Buri, Leo Mikić, Mateo Sušić, a ugovor sa plemičima potpisao je i Banjalučanin Mihajlo Ševa, koji je juniorski staž odradio u Krupi.

Ekipu Zrinjskog proteklih dana napustili su Marko Marić, Matija Malekinušić, Tarik Ramić, Mario Tičinović, Franko Sabljić i Antonio Prskalo dok su dvojica igrača Dinama koji su bili na pozajmici Fran Topić i Toni Majič vraćeni na Maksimir.