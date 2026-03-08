logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Elvedina Muzaferija okončala sezonu u Svjetskom kupu

Elvedina Muzaferija okončala sezonu u Svjetskom kupu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Trkom u Val di Fasi najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija, završila je ovosezonsko takmičenje Svjetskom kupu.

Elvedina Muzaferija Izvor: PR tim Elvedina Muzaferija

Uprkos snazi volje na rezultat u današnjoj utrci uticale su posljedice ozbiljnog pada koji je Muzaferija doživjela prošle sedmice u Andori na zvaničnom spust-treningu i zbog čega je propustila četiri trke, po dvije u disciplinama spust i Super-Dži.

Neželjena situacija prekinula je seriju dobrih rezultata od 22. mjesta u Svjetskom kupu krajem januara, zatim 15. mjesta u Evropa kupu i 16. mjesta u istoj disciplini na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini. Propustom ključnih trka smanjene su i šanse za plasman u finale Svjetskog kupa.

"Današnjom trkom u Val di Fasi za mene je završena sezona u Svjetskom kupu. Rezultat nije kakav sam očekivala, ali nakon povrede zgloba drago mi je da sam tu. Nažalost, u ovom trenutku, zbog povrede, fizički nisam bila u stanju da vozim kako sam htjela da napadam i da se borim za samo finale, ali s obzirom na to da je ovo bila olimpijska sezona i da je to bio glavni cilj, te da sam ostvarila istorijski rezultat za Bosnu i Hercegovinu, 16. mjesto u disciplini Super-Dži, to je jako dobar rezultat i ponosna sam na to", sumirala je Muzaferija rezultate nakon današnje utrke u Italiji.

Sezonu u Svjetskom kupu dvadesetšestogodišnja Visočanka završila je sa šest nastupa u spustu, u kojem nije uspjela osvojiti bodove i pet Super-Dži trka s osvojenih 16 bodova te trenutno zauzima 37. mjesto u disciplini.

"Nakon kratkog odmora voziću trke finala Evropa kupa u Salbahu. Kada se osvrnem na cijelu sezonu nije onakva kakvu sam zamislila, ali takav je sport. Jedna sezona je bolja, jedna lošija, ne predajem se i idemo dalje", poručuje Muzaferija.

Posljednji, predfinalni vikend u Val di Fasi donio je mnogo uzbuđenja i u dvije spust trke slavila je Laura Pirovano, a na Super-Dži podijumu danas završile su još dvije Italijanke, Elena Kurtoni kao pobjednica i Asja Zenere kao trećeplasirana. Drugo mjesto pripalo je Kajsi Viskhof Li. Jedina bosanskohercegovačka predstavnica u najvišem rangu svjetskog skijanja imala je startni broj 22 i sa zaostatkom od tri sekunde i 35 stotinki na kraju, od 57 takmičarki, zauzela 42. mjesto.

Finale Svjetskog kupa, u koje ide 25 najboljih u disciplini, biće održano od 19. do 25. marta u Norveškoj, a finale Evropa kupa na kojem će Elvedina Muzaferija nastupiti u brzim disciplinama na programu je od 20. do 22. marta u Salbahu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Elvedina Muzaferija skijanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC