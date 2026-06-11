logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo je velika stvar za Srbiju i za mene": Nevena Ignjatović dobila glasove za međunarodnu funkciju

"Ovo je velika stvar za Srbiju i za mene": Nevena Ignjatović dobila glasove za međunarodnu funkciju

Autor Nemanja Stanojčić
0

Nevena Ignjatović izabrana je među 27 kandidata da se nađe u Izvršnom odboru Međunarodne skijaške federacije.

Nevena Ignjatović u Izvršnom odboru Međunarodne skijaške federacije Izvor: Action Press / Shutterstock Edit

Beograd je bio domaćin 57. FIS Kongresa (Međunarodna skijaška federacija) i tom prilikom je i Srbija dobila fantastičnu vijest. Nevena Ignjatović izabrana je u Izvršni odbor prilikom glasanja. Od ukupno 27 kandidata je izabrano 18 i nekadašnja srpska skijašica bila je jedna od njih. Prije toga je izabran novi predsjednik Aleksander Ospelt koji je pobijedio za jedan glas (65:64).

"Atmosfera je bila onako prilično napeta, počevši od pozicije predsjednika. Osjećala sam se dobro, mislim da smo sjajno organizovali ovaj Kongres u saradnji sa partnerima i FIS-om. Bio je Beograd centar zimskog sporta ova tri dana. Pokazali smo da imamo kapacitet, dobar tim, dobili smo samo pozitivne komentare. Delegati su uživali u svakom smislu. U ovom trenutku se radujem novoj ulozi. Imaću dosta obaveza oko toga, želim da se posvetim, da pomognem našoj zemlji i regionu. Imaću dostupnost svim informacijama i mogućnost da za iste glasam. To je velika stvar za mene, za našu zemlju i sport u Srbiji", rekla je Nevena za MONDO.

Pitali smo je i kakve implikacije za srpski savez ima izbor novog predsjednika i to što Jonas Elijaš više nije prvi čovjek FIS-a.

"Nema neku direktnu vrijednost za nas. Ovi izbori su bili, ne znam da li je to naša energija, ali su bili interesantni i istorijski. Za jedan glas je pobijedio, to je specifično. Svi su bili prilično iznenađeni. Ja uvijek kažem da najbolji pobijedi, ne vjerujem u slučajnosti. Nadam se da ćemo nastaviti uspešnu saradnju kao što je bilo sa Johanom."

Kada su u pitanju prvi koraci u Izvršnom odboru, predsjednica srpskog skijaškog saveza traži i malo strpljenja. Uvjerena je da će sve da ide pravim tokom.

"Imamo sastanak odmah, saznaću kakva je agenda i šta su naše obaveze. Svašta nešto se očekuje, pričaćemo više o svemu tome uskoro", zaključila je Nevena Ignjatović.

Priča za medalju - Nevena Ignjatović
Izvor: YouTube/MONDO portal

Možda će vas zanimati

Tagovi

skijanje Nevena Ignjatović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC