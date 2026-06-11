"Ovo je velika stvar za Srbiju i za mene": Nevena Ignjatović dobila glasove za međunarodnu funkciju

Nevena Ignjatović izabrana je među 27 kandidata da se nađe u Izvršnom odboru Međunarodne skijaške federacije.

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Beograd je bio domaćin 57. FIS Kongresa (Međunarodna skijaška federacija) i tom prilikom je i Srbija dobila fantastičnu vijest. Nevena Ignjatović izabrana je u Izvršni odbor prilikom glasanja. Od ukupno 27 kandidata je izabrano 18 i nekadašnja srpska skijašica bila je jedna od njih. Prije toga je izabran novi predsjednik Aleksander Ospelt koji je pobijedio za jedan glas (65:64).

"Atmosfera je bila onako prilično napeta, počevši od pozicije predsjednika. Osjećala sam se dobro, mislim da smo sjajno organizovali ovaj Kongres u saradnji sa partnerima i FIS-om. Bio je Beograd centar zimskog sporta ova tri dana. Pokazali smo da imamo kapacitet, dobar tim, dobili smo samo pozitivne komentare. Delegati su uživali u svakom smislu. U ovom trenutku se radujem novoj ulozi. Imaću dosta obaveza oko toga, želim da se posvetim, da pomognem našoj zemlji i regionu. Imaću dostupnost svim informacijama i mogućnost da za iste glasam. To je velika stvar za mene, za našu zemlju i sport u Srbiji", rekla je Nevena za MONDO.

Pitali smo je i kakve implikacije za srpski savez ima izbor novog predsjednika i to što Jonas Elijaš više nije prvi čovjek FIS-a.

"Nema neku direktnu vrijednost za nas. Ovi izbori su bili, ne znam da li je to naša energija, ali su bili interesantni i istorijski. Za jedan glas je pobijedio, to je specifično. Svi su bili prilično iznenađeni. Ja uvijek kažem da najbolji pobijedi, ne vjerujem u slučajnosti. Nadam se da ćemo nastaviti uspešnu saradnju kao što je bilo sa Johanom."

Kada su u pitanju prvi koraci u Izvršnom odboru, predsjednica srpskog skijaškog saveza traži i malo strpljenja. Uvjerena je da će sve da ide pravim tokom.

"Imamo sastanak odmah, saznaću kakva je agenda i šta su naše obaveze. Svašta nešto se očekuje, pričaćemo više o svemu tome uskoro", zaključila je Nevena Ignjatović.