Drama na izborima u Beogradu: Novi predsjednik FIS-a pobijedio za jedan glas poslije promjene pravila

Na Kongresu FIS koji je održan u Beogradu je međunarodna skijaška federacija dobila novog predsjednika Aleksandera Ospelta za jedan glas.

Izvor: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia

Beograd je prvi put u istoriji bio domaćin 57. Kongresa FIS (Međunarodna skijaška federacija) i u glavnom gradu Srbije viđena je nevjerovatna drama. Glavna tačka dnevnog reda bila je izbor za predsjednika spomenute organizacije. Kandidati su bili dosadašnji predsednik Jonas Elijaš (Gruzija) i Aleksander Ospelt (Lihtenštajn). Rezultat je bio 65:64 za novoimenovanog predsjednika.

Pred sam početak glasanja predstavnici Švajcarske tražili su promjenu pravila glasanja. Nisu željeli da to bude elektronskim putem, već da glasovi budu na papiru. U obrazloženju je navedeno "da su postojale neke greške u elektronskom sistemu glasanja prethodni put". To je usvojeno i odlučeno je da delegati glasaju na staromodan način.

To je oduzelo dosta vremena, više od sat i po. Oko sat vremena trajalo je glasanje svakog predstavnika koji je ustao sa svog mjesta, išao do kabine za glasanje i onda se vraćao nazad. Onda je uslijedilo prebrojavanje glasova što je podiglo nervozu i tenziju na maksimum.

Delegati su ustali, šetali po sali u "Sava centru", izlazak je bio zabranjen dok se ne objave rezultati. Sve to trajalo je više od pola sata. A, onda su objavili rezultate koji su izazvali potpuni muk. Jedan poen je presudio. Treba naglasiti i da nisu svi glasovi delegata važili isto, zemlje poput Srbije su imale jedan poen, Holandija na primjer je imala dva, Austrija i Švajcarska po tri i slično. Ukupno je bilo 75 delegata i ukupan broj glasova je bio 129.

"Ovo je za mene pobjeda kako god okreneš. Prije izbora sam rekao da postoje dvije opcije. Da pobijedim i nastavim ili da izgubim i da povratim svoj život. Tako da je za mene ovo pobjeda. Hvala svima na ove četiri godine i na svemu što smo uradili. Aleksanderu čestitam na pobjedi i želim mu sve najbolje u mandatu", poručio je Elijaš. Zanimljiv je i podatak da Jonas ima švedsko i britansko državljanstvo, ali da nijedna od dvije zemlje nije htjela da ga kandiduje za predsjednika u mandatu koji mu je danas zvanično istekao, već je dobio pasoš Gruzije koja ga je kandidovala.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!