Spartak srušio Benfiku i prošao dalje u Evropi!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Spartak iz Subotice prošao je u drugu fazu FIBA Lige šampiona poslije nove ubjedljive pobjede nad Benfikom.

KK Spartak u drugom krugu FIBA Lige šampiona Izvor: MN PRESS

Nova pobjeda u "Dudovoj šumi", Spartak je razbio Benfiku 99:69 i tako došao do treće pobjede u FIBA Ligi šampiona. Spartak je pobijedio u prva dva kola, zatim je ubilježio uzastopne poraze od Gran Kanarije, a sada je pobjedom nad Benfikom osigurao prolaz u plej-in fazu takmičenja.

Spartak je na ovom meču sa 21 poenom i 6 skokova do pobjede vodio Tompson. Momirov je dao 19 poena uz 5 skokova, a Dalibor Ilić je uspio da upiše 13 poena i 5 skokova. Kod rivala Krendal je dao 18 poena, Džijeva 12.

Na kraju je "Dudova šuma" pozdravila i poene mladog Mlađenovića koji je ušao u finišu meča. Sada se čeka da vidimo u posljednjem kolu da li će Spartak savladati Le Man i doći do druge pozicije u grupi.

