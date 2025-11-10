logo
Dončićev tim uspio ono što Zvezda nije: Ognjen Jaramaz riješio meč u ABA ligi

Dončićev tim uspio ono što Zvezda nije: Ognjen Jaramaz riješio meč u ABA ligi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ognjen Jaramaz odigrao je odličan meč i donio pobjedu Iliriji protiv Spartaka u ABA ligi. Bivši igrač Partizana bio je nezaustavljiv u domaćem timu.

ABA liga Ilirija pobijedila Spartak Izvor: MN PRESS

Ilirija je prvi tim koji je pobijedio Spartak u novoj sezoni ABA lige. Uspjela je slovenačka ekipa da slavi - 78:75. Glavni "krivac" za to je Ognjen Jaramaz koji je odigrao fenomenalan meč i bio najzaslužniji za trijumf svoje ekipe.

Bivši igrač Partizana završio je meč sa 19 poena (4/8 za dva, 3/7 za tri), uz 5 asistencija i 4 skoka. Postigao je i ključne poene u samoj završnici i stavio tačku na trijumf. Pratio ga je Vendel Grin (14, 6as, 5sk), dok je Oluvasimisola Šitu bio blizu dabl-dabl učinka (8, 12sk). U srpskom timu su samo dvojica imali dvocifren učinak - Oliver Hanlan (11) i Igor Drobnjak (10, 4as).

Ilirija, ekipa u kojoj je direktor otac Luke Dončića, Saša, slavila je zahvaljujući boljem šutu za tri poena. Ubacila je 12 trojki iz 29 pokušaja, dok je ekipa iz Subotice dala 7 iz 13 pokušaja.

Tako je Ilirija uspjela ono što Crvena zvezda nije, pošto je tim Saše Obradovića poražen u Subotici. U grupi B Spartak i Cedevita imaju skor 4-1, Budućnost 4-2, dok je Zvezda na 3-2. Ilirija ima 2-3.

Tagovi

ABA liga KK Ilirija KK Spartak Subotica

