Gelor Kanga dao gol na Afričkom kupu nacija

Gelor Kanga bio je strijelac za reprezentaciju Gabona, dok Babika nije igrao una Afričkom Kupu nacija.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Gelor Kanga bio je strijelac za reprezentaciju Gabona u srijedu uveče. Na Afričkom kupu nacija postigao je pogodak za vođstvo svoje reprezentacije protiv Obale Slonovače tako što se najbolje snašao poslije odbitka. Međutim, taj pogodak nije mnogo promijenio za njegov nacionalni tim koji je na kraju poražen od Obale Slonovače rezultatom 3:2.

To je treći poraz Gabona na isto toliko mečeva i Kelor Kanga i njegovi saigrači završili su takmičenje na Afričkom kupu nacija na posljednjem mjestu u grupi.

| GOAL: KANGA PUTS GABON IN THE LEAD!!



Gabon 1-0 Ivory Coast



pic.twitter.com/CiYESOpwAs — CentreGoals. (@centregoals)December 31, 2025

Za razliku od nekadašnjeg, saadašnji fudbaler Crvene zvezde Šavi Babika je meč presjedio na klupi. Babika je odigrao poluvrijeme na prošloj utakmici protiv Mozambika, a prije toga ušao je protiv Kameruna i igrao posljednjih šest minuta.