logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gelor Kanga dao gol na Afričkom kupu nacija

Gelor Kanga dao gol na Afričkom kupu nacija

Autor Nemanja Stanojčić
0

Gelor Kanga bio je strijelac za reprezentaciju Gabona, dok Babika nije igrao una Afričkom Kupu nacija.

Gelor Kanga dao gol za Gabon na Afričkom kupu nacija Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Gelor Kanga bio je strijelac za reprezentaciju Gabona u srijedu uveče. Na Afričkom kupu nacija postigao je pogodak za vođstvo svoje reprezentacije protiv Obale Slonovače tako što se najbolje snašao poslije odbitka. Međutim, taj pogodak nije mnogo promijenio za njegov nacionalni tim koji je na kraju poražen od Obale Slonovače rezultatom 3:2.

To je treći poraz Gabona na isto toliko mečeva i Kelor Kanga i njegovi saigrači završili su takmičenje na Afričkom kupu nacija na posljednjem mjestu u grupi.

Za razliku od nekadašnjeg, saadašnji fudbaler Crvene zvezde Šavi Babika je meč presjedio na klupi. Babika je odigrao poluvrijeme na prošloj utakmici protiv Mozambika, a prije toga ušao je protiv Kameruna i igrao posljednjih šest minuta. 

Tagovi

Gelor Kanga Afrički Kup nacija fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC