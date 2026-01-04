logo
Šerif Endijae ide po trofej na Kupu nacija: Senegal saznao rivala u četvrtfinalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Selekcija Senegala je rutinski savladala Sudan u prvom meču osmine finala Kupa afričkih nacija.

Šerif Endijae ide po trofej na Kupu nacija: Senegal saznao rivala u četvrtfinalu Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Ovoga puta nije ušao sa klupe Šerif Endijae na Kupu afričkih nacija, ali je njegov Senegal prošao dalje. Savladali su Sudan 3:1 (2:1) i sada će u četvrfinalu čekati ekipu Malija koja je na nevjerovatan način poslije penala otišla dalje. 

Počelo je iznenađujuće, pogotkom Abdulaha u 6. minutu kojim je Sudan poveo. ipak vezista Viljareala Pape Gaj nije dao da njegov tim dugo bude u zaostatku. Prvo je pogodio u 29. minutu na asistenciju Sadija Manea, a onda je u nadoknadi vremena pogodio na dodavanje Nikolasa Džeksona. 

Na kraju je u drugom poluvremenu Mbaje pogodio poslije nove asistencije Manea u 77. minutu i tako postavio konačnih 3:1 i prolaz dalje. Na ovom meču nekadašnji napadač Crvene zvezde Šerif Endijae je presjedio na klupi. Na prethodnim mečevima je ulazio sa klupe i do sada je dao golove na mečevima sa Beninom i Bocvanom.

U drugom meču igrali su Mali i Tunis i taj meč je otišao do produžetak i do penala. Ipak na kraju je golom Turea sa penala Mali otišao u četvrtfinale. 

Kada je Kulibali dobio crveni karton u 26. minutu djelovalo je da je Tunis u prednosti, a pogotovo poslije pogotka Šauata za 1:0 u 88. minutu. Ipak Sijoko je sa penala duboko u nadoknadi vremena izborio produžetke. Kako tu nije bilo golova rivala Senegala odlučili su penali. 

Iako je odmah Bisuma promašio penal Al Abdi mu se revanširao i poslao loptu preko gola. Nene je pogodio stativu, a onda je Dijara uspio da odbrani šuteve Ašuriju i Ben Romdanu i odveo je svoj tim dalje.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:37
Šerif Endiaje postigao gol na Kupu afričkih nacija
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

Tagovi

Senegal Afrički Kup nacija

