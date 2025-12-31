logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uganda na Afričkom kupu nacija promijenila tri golmana za 13 minuta! Evo i zašto

Uganda na Afričkom kupu nacija promijenila tri golmana za 13 minuta! Evo i zašto

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Na Afričkom kupu nacija dogodila se nesvakidašnja scena

uganda promijenila 3 golmana za 13 minuta Izvor: Screenshot/Twitter/@AlgerianFooty

Afrički kup nacija, koji je u toku, ponovo je pokazao zašto važi za jedno od najnepredvidivijih takmičenja na svijetu. Ovoga puta u centru pažnje našla se reprezentacija Ugande, koja je fudbalskoj javnosti priredila prizor koji se zaista rijetko viđa na velikim turnirima, za svega 13 minuta ovaj nacionalni tim promijenio je sva tri golmana.

Iako po kvalitetu igre ne spada u sam vrh svjetskog fudbala, Kup afričkih nacija redovno donosi neobične događaje, iznenađujuće rezultate i specifičan folklor koji ga čini jedinstvenim. Upravo jedan takav momenat obilježio je duel Ugande i Nigerije. Fudbaleri Ugande bili su prinuđeni da u razmaku od samo 13 minuta na teren pošalju sva tri golmana koja su poveli na turnir. Meč je završen pobjedom Nigerije rezultatom 3:1, čime je Uganda ostala bez šansi za plasman u nokaut-fazu.

Sve je počelo početkom drugog poluvremena, u 46. minutu, kada je zbog povrede igru morao da napusti prvi golman Denis Onjango. Njegovo mjesto među stativama zauzeo je Salim Magula, ali se ni on nije dugo zadržao na terenu. Samo 11 minuta kasnije, Magula je dobio direktan crveni karton zbog igranja rukom van kaznenog prostora, pa je selektor Ugande bio primoran da u igru ubaci i trećeg čuvara mreže Nafijana Aljonzija.

Brojčanu i psihološku prednost Nigerija je brzo iskoristila, postigavši dva gola u periodu od 62. do 67. minuta, čime je definitivno riješila pitanje pobjednika i potvrdila trijumf nad Ugandom.

Uganda je na ovom takmičenju igrača u grupi C i zabilježila je dva poraza i jedan remi. Najprije je ovaj tim na startu takmičenja izgubio 3:1 od Tunisa, potom sa Tanzanijom igrao remi (1:1), da bi, na kraju, Nigerija bila bolja od ekipe koju s klupe vodi Bolgijanac Paul Put.

Bonus video: 

Pogledajte

55:04
Priča za medalju: Andrea Lekić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Afrički Kup nacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC