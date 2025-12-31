Uganda na Afričkom kupu nacija promijenila tri golmana za 13 minuta! Evo i zašto

Na Afričkom kupu nacija dogodila se nesvakidašnja scena

Izvor: Screenshot/Twitter/@AlgerianFooty

Afrički kup nacija, koji je u toku, ponovo je pokazao zašto važi za jedno od najnepredvidivijih takmičenja na svijetu. Ovoga puta u centru pažnje našla se reprezentacija Ugande, koja je fudbalskoj javnosti priredila prizor koji se zaista rijetko viđa na velikim turnirima, za svega 13 minuta ovaj nacionalni tim promijenio je sva tri golmana.

Iako po kvalitetu igre ne spada u sam vrh svjetskog fudbala, Kup afričkih nacija redovno donosi neobične događaje, iznenađujuće rezultate i specifičan folklor koji ga čini jedinstvenim. Upravo jedan takav momenat obilježio je duel Ugande i Nigerije. Fudbaleri Ugande bili su prinuđeni da u razmaku od samo 13 minuta na teren pošalju sva tri golmana koja su poveli na turnir. Meč je završen pobjedom Nigerije rezultatom 3:1, čime je Uganda ostala bez šansi za plasman u nokaut-fazu.

Sve je počelo početkom drugog poluvremena, u 46. minutu, kada je zbog povrede igru morao da napusti prvi golman Denis Onjango. Njegovo mjesto među stativama zauzeo je Salim Magula, ali se ni on nije dugo zadržao na terenu. Samo 11 minuta kasnije, Magula je dobio direktan crveni karton zbog igranja rukom van kaznenog prostora, pa je selektor Ugande bio primoran da u igru ubaci i trećeg čuvara mreže Nafijana Aljonzija.

Brojčanu i psihološku prednost Nigerija je brzo iskoristila, postigavši dva gola u periodu od 62. do 67. minuta, čime je definitivno riješila pitanje pobjednika i potvrdila trijumf nad Ugandom.

Uganda je na ovom takmičenju igrača u grupi C i zabilježila je dva poraza i jedan remi. Najprije je ovaj tim na startu takmičenja izgubio 3:1 od Tunisa, potom sa Tanzanijom igrao remi (1:1), da bi, na kraju, Nigerija bila bolja od ekipe koju s klupe vodi Bolgijanac Paul Put.

Bonus video: