De Brujnea čeka višemjesečna pauza: Dao gol iz penala i doživio bizarnu povredu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Kevin de Brujne istegao je tetivu kada je izveo penal protiv Intera i čeka ga višemjesečna pauza. Veliki problem za Napoli za nastavak sezone.

Kevina de Brujnea čeka višemjesečna pauza Izvor: FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia

Kevin de Brujne (34) povrijedio se na dosta bizaran način. Izveo je penal protiv Intera, dao gol i tako se povrijedio. Doživio je povredu butine na desnoj nozi i neće sigurno igrati više ove godine. Pauziraće nekoliko mjeseci.

"Testovi su pokazali da je u pitanju ozbiljnija povreda bicepsa femorisa na desnoj butini", poručil su iz Napolija, a kod ovakvih povreda odsustvuje se obično oko tri mjeseca što je veliki problem za ekipu.

Gol de Brujnea pomogao je Napolitancima da pobijede Inter (3:1), ali je sada pitanje kada će Belgijanac moći da se vrati na teren. Na osam mečeva u Seriji A postigao je četiri gola i pokazao klasu.

